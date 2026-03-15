Niemcy ponownie nie osiągnęły celów zapisanych w ustawie o ochronie klimatu. Według danych Federalnej Agencji Środowiska emisje gazów cieplarnianych w 2025 r. spadły jedynie o 0,1 proc. rok do roku.

Łączna emisja wyniosła 649 mln ton ekwiwalentu CO₂. To wynik gorszy od prognoz ekspertów think tanku Agora Energiewende, którzy przewidywali spadek na poziomie 1,5 proc. Dla porównania – w 2024 r. emisje w Niemczech zmniejszyły się o 3,4 proc.

Minister środowiska Niemiec: postęp jest zbyt wolny

Niemiecki minister środowiska Carsten Schneider otwarcie skrytykował tempo zmian podczas konferencji w Berlinie.

Polityk SPD przyznał, że rośnie zainteresowanie technologiami niskoemisyjnymi takimi jak samochody elektryczne czy pompy ciepła, ale skala zmian w gospodarce jest wciąż niewystarczająca. – To, co służy klimatowi, wzmacnia również nasze bezpieczeństwo i gospodarkę – podkreślił Schneider. Według niego każda dodatkowa kilowatogodzina energii z odnawialnych źródeł zmniejsza zależność kraju od importu ropy i gazu.