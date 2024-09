Zabójcy udzielają „lekcji patriotyzmu” w rosyjskich szkołach

Do wprowadzonych przez resort edukacji „rozmów o ważnym” w rosyjskich szkołach angażują weteranów wojny z Ukrainą, nie tylko zawodowych wojskowych. Roi się od historii, gdy do szkół zapraszano najemników z byłej Grupy Wagnera czy oddziałów Sztorm-Z, do których trafiają zwerbowani na wojnę więźniowie często skazani za ciężkie przestępstwa, w tym również zabójstwa.

„Dzisiaj już ponad 3500 uczestników wojny z Ukrainą zajmuje się »wychowaniem« uczniów i studentów. Wojskowych zapraszają do szkół nie tylko jako gości honorowych, ale i jako pedagogów” – pisze syberyjska redakcja Radio Swoboda (Sibreal). Z artykułu dowiadujemy się, że tylko w ubiegłym roku z rosyjskich szkół zwolniło się rekordowe 193 tys. nauczycieli (każdy siódmy nauczyciel w Rosji). Powód? Mizerne płace. W 75 regionach Rosji podstawowe uposażenie nauczyciela wynosi nieco ponad 19 tys. rubli (równowartość 830 zł). Stąd pomysł przeszkolenia weteranów wojny z Ukrainą, którzy w różnych regionach Rosji są zapraszani na kursy pedagogiczne. Zwłaszcza że od nowego roku szkolnego pojawił się nowy przedmiot, który ma na celu przygotowanie młodych Rosjan do służby w wojsku.

Chodzi o podstawy bezpieczeństwa i obrony ojczyzny. Przedmiot ten zastąpił wykładane od lat w rosyjskich szkołach średnich OBŻ (podstawy bezpieczeństwa w życiu człowieka). Dzięki tym zmianom, jak zapowiada tamtejszy resort edukacji, uczniowie starszych klas nauczą się posługiwać kałasznikowem oraz rzucać granaty. Dopuszczając do „patriotycznych” rozmów z dziećmi, rosyjskie szkoły ukrywają biografie „bohaterów wojny”, a często występują przed uczniami z zasłoniętymi twarzami. Rosyjskie niezależne media opisywały historie „weteranów”, którzy wcześniej byli skazani za zabójstwa i rozboje, a po wojnie w Ukrainie zostali amnestiowani przez Putina i prowadzą „lekcje męstwa” w szkołach.

Po powrocie z wojny zabijają i gwałcą. Statystyki szokują

Media rządowe w Rosji od jesieni ubiegłego roku nie nagłaśniają przestępstw popełnianych przez weteranów wojny. Z relacji niezależnych mediów wynika, że od początku wojny w Rosji zgwałcono co najmniej 11 dzieci przez osoby, które powróciły z frontu. Popełnione przez byłych wojskowych zabójstwa (grubo ponad 100 przypadków) stały się w Rosji już normą. We wtorek w Moskwie zatrzymano „weterana” podejrzanego o porwanie i morderstwo 11-letniej dziewczynki. Z kolei w poniedziałek sąd w Petersburgu wysłał za kraty 22-latka, który powrócił z wojny i zabił nożem przypadkową kobietę. Policji tłumaczył to tym, że swoją ofiarę spotkał podczas spaceru i w trakcie rozmowy miała nazwać go „durniem”.