Republika Czuwaska (Czuwaszja) położona jest w europejskiej części Federacji Rosyjskiej. We wtorek miejscowe służby podały, że część gazociągu Urengoj-Pomary-Użhorod (gazociągu Braterstwo) została zamknięta, ponieważ doszło do eksplozji.

Według rosyjskich służb, do przerwania gazociągu doszło w pobliżu wsi Kalinino, leżącej ok. 150 km na zachód od stolicy Tatarstanu, Kazania.

Służby prasowe władz Czuwaszji podały, że do uszkodzenia gazociągu doszło podczas planowych prac remontowych.

Doszło do wybuchu i pożaru. Jak podano później, dopływ gazu do miejsca przerwania rurociągu został odcięty, a ogień zgasł. Nie ma informacji, by w wyniku zdarzenia ktoś został ranny.

Wcześniej Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Czuwaszji informowało, że do pożaru doszło w wyniku wycieku gazu z gazociągu w rejonie wurnarskim.

Gazociąg Urengoj (Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny)-Pomary-Użhorod (obwód zakarpacki na Ukrainie) został wybudowany w latach 1982-84. Rurociąg przebiega przez granicę rosyjsko-ukraińską na północ od miasta Sumy.