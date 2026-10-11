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„Rzecz o idei”: Czy musimy się kłócić o „Lalki”?

Czy rozmowa o kulturze musi być walką na śmierć i życie? Wcale nie musimy się kłócić o nowe „Lalki” – serial Pawła Maślony i film Macieja Kawalskiego w podcaście „Rzecz o idei” oceniają Estera Flieger i Michał Płociński.

Publikacja: 11.10.2026 18:00

Estera Flieger, Michał Płociński

Czy możemy mieć Barbie? Mamy za to cztery filmowe „Lalki” oraz Izabelę Łęcką, najbardziej znienawidzoną postać w polskiej literaturze. – Nie oczekuję wiernej adaptacji – mówi Estera Flieger. Choć współprowadząca „Rzecz o idei” uważa, że klasyka żyje, póki jest reinterpretowana, a Izabela Łęcka powinna dostać drugą szansę, nie przekonały jej ani kreacja Sandry Drzymalskiej, ani serial w reżyserii Pawła Maślony. – To „Lalka” wydestylowana. Czyli produkt. Na dodatek bardzo słaby, przygotowany według wytycznych menedżerów, którzy zapewniają, że było inaczej. Przekleństwa jako źródło komizmu to dla mnie za mało. Poza tym serial jest zbuntowany, a mimo to Izabela Łęcka jest kanoniczna – argumentuje.

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