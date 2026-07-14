Kampania opiera się m.in. na dystrybucji materiałów edukacyjnych oraz promowaniu „Kodeksu dobrych praktyk”, mających ograniczyć dostęp gryzoni do pożywienia. Do mieszkańców, restauratorów i turystów trafią plakaty oraz ulotki przypominające, że właściwe postępowanie z odpadami ma bezpośredni wpływ na liczebność szczurów.

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„Kodeks dobrych praktyk” dotyczący szczurów

Nazwa kampanii nawiązuje do czułego węchu tych zwierząt – w komunikacie wskazano, że to właśnie zapach resztek jedzenia pozostawionych w altanach śmietnikowych, ogródkach gastronomicznych czy na chodnikach przyciąga gryzonie.

Promowany w materiałach „Kodeks dobrych praktyk” zawiera osiem zasad. Obejmują one m.in. obowiązek zamykania klap kontenerów, wyrzucanie bioodpadów wyłącznie do brązowych pojemników, zakaz spłukiwania resztek jedzenia w toaletach oraz sprzątanie ogródków gastronomicznych po zamknięciu lokalu. Kampania przypomina również o zakazie dokarmiania gołębi i ograniczaniu karmienia kaczek.

Równolegle do działań informacyjnych miasto zapowiedziało wzmocnienie monitoringu odbioru odpadów, aby zapobiegać ich zaleganiu. Straż Miejska prowadzi bieżące kontrole w terenie oraz weryfikuje dokumentację potwierdzającą wykonanie obowiązkowych zabiegów deratyzacyjnych, za których brak grozi mandat do 500 zł.

Poinformowano, że po zakończeniu tegorocznego wiosennego etapu deratyzacji funkcjonariusze sprawdzili dokumenty dotyczące 223 nieruchomości w Śródmieściu. Pismo w sprawie weryfikacji dokumentacji skierowano łącznie do 33 administratorów obiektów.

Dodatkowe metody ograniczania rozrodczości gryzoni

W działania zaangażowane są miejskie spółki. W ramach tegorocznej obowiązkowej deratyzacji Gdańskie Nieruchomości przeprowadziły zabiegi w 78 budynkach w centrum oraz w 602 obiektach w pozostałych dzielnicach. Z kolei Gdańskie Wodociągi każdego roku realizują deratyzację w ponad 2 tysiącach studni kanalizacyjnych.

Zgodnie z miejskim regulaminem, obowiązkowa deratyzacja w Gdańsku odbywa się dwa razy w roku: od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 15 października do 15 grudnia. Miasto analizuje obecnie możliwość wdrożenia dodatkowych metod ograniczania rozrodczości gryzoni po konsultacjach z ekspertami.

Mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki obecności szczurów oraz nieprawidłowości sanitarne do Straży Miejskiej pod numerem 986 lub do Gdańskiego Centrum Kontaktu.