Kpt. Michał Adamek z Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie powiedział PAP, że pożar wybuchł na rozległym składowisku odpadów luźnych, wielkogabarytowych.

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Według rzeczniczki śląskiej straży pożarnej bryg. Anety Gołębiowskiej, ogień objął powierzchnię około 3 tys. metrów kwadratowych, do akcji skierowano 24 zastępy gaśnicze.

- Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany, nadal się rozwija – poinformował przed 18 kpt. Adamek. Strażacy nie mają informacji o poszkodowanych.