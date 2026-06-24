Ogień objął powierzchnię około 3 tys. metrów kwadratowych, do akcji skierowano 24 zastępy gaśnicze.
Kpt. Michał Adamek z Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie powiedział PAP, że pożar wybuchł na rozległym składowisku odpadów luźnych, wielkogabarytowych.
Według rzeczniczki śląskiej straży pożarnej bryg. Anety Gołębiowskiej, ogień objął powierzchnię około 3 tys. metrów kwadratowych, do akcji skierowano 24 zastępy gaśnicze.
- Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany, nadal się rozwija – poinformował przed 18 kpt. Adamek. Strażacy nie mają informacji o poszkodowanych.
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