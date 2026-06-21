Do pożaru doszło w niedzielę przed godziną 13.00 w miejscowości Charnowo w gminie Ustka w województwie pomorskim, na terenie zakładu produkującego aerozole – podaje TVN24.

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Pożar zakładu produkującego aerozole w Charnowie

Kłęby gęstego, czarnego dymu widoczne są z dużej odległości. Na miejsce skierowano służby – jak wynika z doniesień medialnych, w akcji uczestniczy 27 zastępów straży pożarnej.

Jak podaje Radio Gdańsk – powołując się na świadków zdarzenia – ogień objął dach budynku. Z dachu spadać mają jego elementy – jest więc obawa, iż pożar się rozprzestrzeni.

Działania strażaków są utrudnione ze względu na wysoką temperaturę oraz charakter materiałów znajdujących się na terenie zakładu. Obiekt, w którym doszło do pożaru, zajmuje się produkcją aerozoli, co dodatkowo komplikuje prowadzenie akcji gaśniczej.

Służby nie przekazały dotąd informacji o przyczynie pojawienia się ognia.

Policja ewakuuje mieszkańców z okolicy

W związku z pożarem policja prowadzi ewakuację okolicznych mieszkańców. Ma to związek z zagrożeniem wynikającym z pożaru oraz dymu unoszącego się nad miejscem zdarzenia.

Według informacji przekazanych przez służby na ten moment nie ma doniesień o osobach poszkodowanych.

Akcja straży pożarnej i policji w Charnowie trwa.