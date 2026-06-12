Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i wschodnia są w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi, pozostały obszar kontynentu europejskiego pozostaje w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Polska jest w zasięgu klina układu wysokiego ciśnienia znad Atlantyku i Francji, po południu nad zachodnią część kraju nasunie się zatoka niżu z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych wraz z ciepłym frontem atmosferycznym; jednocześnie od zachodu na wschód kraju przemieszcza się górna zatoka niżowa. Napływa chłodna, polarna morska masa powietrza.

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Deszczowy i burzowy początek weekendu. Taka pogoda czeka nas w piątek, 12 czerwca

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie rano na północy i zachodzie, a po południu na wschodzie kraju miejscami zachmurzenie będzie mniejsze. Spodziewane są przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie grad. W szczytowej partii Tatr opady deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm miejscami w centrum i do około 20 mm na wschodzie kraju.

Temperatura maksymalna od 16 st. C do 20 st. C, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie oraz nad morzem miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W zasięgu burz porywy wiatru do 65 km/h. W szczytowej partii Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo oraz nad ranem miejscami duże; na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Postępująca od zachodu po centrum kraju strefa opadów deszczu; na wschodzie kraju początkowo miejscami przelotne opady deszczu, możliwe zanikające burze.

Temperatura minimalna od 7 do 9 st. C na wschodzie kraju, Podhalu i lokalnie na Pomorzu Zachodnim, a od 10 do 13 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, miejscami na zachodzie kraju zachodni, w zasięgu burz porywisty. W szczytowej partii Sudetów wiatr w porywach do 80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę, 13 czerwca. Nadal możliwe burze

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia miejscami małe. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad, prognozowana wysokość opadów do około 15 mm.

Temperatura maksymalna od 19 st. C do 22 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W zasięgu burz porywy wiatru do około 65 km/h. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 60 km/h, a na szczytach Sudetów do 90 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy: Deszcz, burze i nocne mgły

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W Warszawie w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu, niewykluczone także burze. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zachodnich. W czasie ewentualnych burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, chwilami także małe. Miejscami przelotne opady deszczu. Przy rozpogodzeniach i nad ranem możliwe silne zamglenie lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 500 m. Temperatura minimalna około 11 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Prognozowana suma opadów miejscami do około 10 mm. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Podczas burz możliwe porywy do około 65 km/h.