Semana Santa to barwne procesje z ruchomymi ołtarzami (jeden taki ołtarz może ważyć nawet 600 kg), organizowane przez bractwa religijne (cofradías), które przygotowują się do nich przez cały rok. Członkowie bractw na czas procesji ubierają się w pokutne szaty oraz zakładają na głowy kaptury.  

Procesje zakapturzonych nazarenos

Ulice najważniejszych andaluzyjskich i kastylijskich miast, którymi przemieszczają się wielkotygodniowe procesje wypełniają się zapachem kadzidła. Podczas Semana Santa pochodom kroczących z powagą postaci akompaniuje muzyka instrumentów dętych oraz bębnów. Główną atrakcją jest widok zakapturzonych nazarenos idących w starannym szyku wąskimi uliczkami. 

Członkowie Bractwa Padre Jesus, pełniący rolę pokutników, czekają w kościele na procesję w Wielkim T

Członkowie Bractwa Padre Jesus, pełniący rolę pokutników, czekają w kościele na procesję w Wielkim Tygodniu w Rondzie w Hiszpanii

Wyjątkowym momentem jest piątkowa procesja w Maladze, podczas której żołnierze Legii Hiszpańskiej przylatują specjalnie z Madrytu, by przy dźwiękach werbli wnieść figurę Chrystusa. Duże wrażenie robią też nocne procesje przy świecach, odbywające się w absolutnej ciszy. Procesje mogą być przerywane przez Las Saetas - śpiewaków, występujących najczęściej na balkonach. Procesja wówczas staje i milknie, i w skupieniu wysłuchuje religijnej pieśni wykonywanej a capella.

Cofradías penitenciales. Niektóre z tych bractw działają od XV wieku

Saeta (tradycyjna pieśń Wielkiego Tygodnia) przed kościołem w Wielkim Tygodniu w Rondzie

Saeta (tradycyjna pieśń Wielkiego Tygodnia) przed kościołem w Wielkim Tygodniu w Rondzie

W procesjach idą członkowie bractw, hermandades, znanych także pod nazwą cofradías penitenciales. To wspólnoty osób, które biorą udział w procesjach Wielkiego Tygodnia, skupione wokół parafii. Niosą na ramionach platformy przedstawiające sceny rodzajowe z Nowego Testamentu związane z męką Chrystusa. Najwięcej takich bractw - ponad 60 - jest w Sewilli. Są one najliczniejsze, liczą nawet do kilku tysięcy członków, a niektóre, jak Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz z Valladolid działają nieprzerwanie od XV wieku.

Każde z tych bractw przyjęło charakterystyczne dla siebie barwy szat. Przygotowanie do obchodów Semana Santa są dla nich jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. W bractwach panuje swoista hierarchia. Z reguły dłuższy staż oznacza przemarsz w bliższej odległości od świętych figur.

Wydarzenie znane jako procesja z Chrystusem Dobrej Śmierci

Wydarzenie znane jako procesja z Chrystusem Dobrej Śmierci

Orszak rozpoczyna i kończy orkiestra, grająca uroczystą muzykę, często pisaną specjalnie na tę okazję. Dziesiątki trąb i bębnów słychać z oddali zanim jeszcze pojawią się pierwsi zakapturzeni pokutnicy, zwani nazarenos. Strój - zakrywające ciało od stóp do głów kolorowe habity zwieńczone u góry nakryciem głowy ze sztywnym, spiczastym kapturem, mylnie kojarzone przez niektórych ze strojami Ku-Klux-Klanu – jest elementem z czasów Świętej Inkwizycji. Noszenie podobnego przyodziewku było wówczas jedną z form odbywanej pokuty.

Nazarenos i niesione przez nich platformy

Ludzie obserwują, jak „costaleros” niosą figurę Matki Boskiej na konstrukcji tradycyjnie zwanej „pas

Ludzie obserwują, jak „costaleros” niosą figurę Matki Boskiej na konstrukcji tradycyjnie zwanej „paso” podczas procesji w Wielkim Tygodniu w Rondzie

Każdy nazareno ma swoje miejsce w szyku procesji i w jej w trakcie pełni  określoną funkcję krocząc w równych rzędach dookoła platformy i trzymając w dłoniach palące się gromnice, czy niosąc przeróżne przedmioty należące do bractw, jak insygnia i księgi.

„Costalero” z bractwa Padre Jesus przygotowuje się do niesienia figury Chrystusa

„Costalero” z bractwa Padre Jesus przygotowuje się do niesienia figury Chrystusa

Niesione przez nazarenos platformy przedstawiają sceny rodzajowe z Biblii, związane są przeważnie z Męką Pańską. Znajdujące się na nich figury to niekiedy bezcenne dzieła sztuki sakralnej z czasów średniowiecznych. 

Nawet 9 tys. euro za wynajem balkonu

Manekin przebrany za pokutnika ze wspólnoty Padre Jesus umieszczony na balkonie kościoła w Wielkim T

Manekin przebrany za pokutnika ze wspólnoty Padre Jesus umieszczony na balkonie kościoła w Wielkim Tygodniu w Rondzie

Wiele osób chce tę tradycję obserwować z góry, kwitnie więc interes. Turyści nierzadko decydują się zapłacić olbrzymie pieniądze za wynajem balkonu, z którego można podziwiać widowisko. „Na niektórych balkonach położonych wzdłuż oficjalnej trasy procesji w Sewilli, balkon z dodatkowymi usługami, takimi jak catering, kosztuje nawet 9 tys. euro za cały tydzień” - donosi portal Infobae.