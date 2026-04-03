Semana Santa to barwne procesje z ruchomymi ołtarzami (jeden taki ołtarz może ważyć nawet 600 kg), organizowane przez bractwa religijne (cofradías), które przygotowują się do nich przez cały rok. Członkowie bractw na czas procesji ubierają się w pokutne szaty oraz zakładają na głowy kaptury.

Procesje zakapturzonych nazarenos

Ulice najważniejszych andaluzyjskich i kastylijskich miast, którymi przemieszczają się wielkotygodniowe procesje wypełniają się zapachem kadzidła. Podczas Semana Santa pochodom kroczących z powagą postaci akompaniuje muzyka instrumentów dętych oraz bębnów. Główną atrakcją jest widok zakapturzonych nazarenos idących w starannym szyku wąskimi uliczkami.

Członkowie Bractwa Padre Jesus, pełniący rolę pokutników, czekają w kościele na procesję w Wielkim Tygodniu w Rondzie w Hiszpanii Foto: REUTERS/Jon Nazca

Wyjątkowym momentem jest piątkowa procesja w Maladze, podczas której żołnierze Legii Hiszpańskiej przylatują specjalnie z Madrytu, by przy dźwiękach werbli wnieść figurę Chrystusa. Duże wrażenie robią też nocne procesje przy świecach, odbywające się w absolutnej ciszy. Procesje mogą być przerywane przez Las Saetas - śpiewaków, występujących najczęściej na balkonach. Procesja wówczas staje i milknie, i w skupieniu wysłuchuje religijnej pieśni wykonywanej a capella.

Cofradías penitenciales. Niektóre z tych bractw działają od XV wieku

Saeta (tradycyjna pieśń Wielkiego Tygodnia) przed kościołem w Wielkim Tygodniu w Rondzie Foto: REUTERS/Jon Nazca

W procesjach idą członkowie bractw, hermandades, znanych także pod nazwą cofradías penitenciales. To wspólnoty osób, które biorą udział w procesjach Wielkiego Tygodnia, skupione wokół parafii. Niosą na ramionach platformy przedstawiające sceny rodzajowe z Nowego Testamentu związane z męką Chrystusa. Najwięcej takich bractw - ponad 60 - jest w Sewilli. Są one najliczniejsze, liczą nawet do kilku tysięcy członków, a niektóre, jak Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz z Valladolid działają nieprzerwanie od XV wieku.

Każde z tych bractw przyjęło charakterystyczne dla siebie barwy szat. Przygotowanie do obchodów Semana Santa są dla nich jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. W bractwach panuje swoista hierarchia. Z reguły dłuższy staż oznacza przemarsz w bliższej odległości od świętych figur.

Wydarzenie znane jako procesja z Chrystusem Dobrej Śmierci Foto: EUTERS/Jon Nazca

Orszak rozpoczyna i kończy orkiestra, grająca uroczystą muzykę, często pisaną specjalnie na tę okazję. Dziesiątki trąb i bębnów słychać z oddali zanim jeszcze pojawią się pierwsi zakapturzeni pokutnicy, zwani nazarenos. Strój - zakrywające ciało od stóp do głów kolorowe habity zwieńczone u góry nakryciem głowy ze sztywnym, spiczastym kapturem, mylnie kojarzone przez niektórych ze strojami Ku-Klux-Klanu – jest elementem z czasów Świętej Inkwizycji. Noszenie podobnego przyodziewku było wówczas jedną z form odbywanej pokuty.

Nazarenos i niesione przez nich platformy

Ludzie obserwują, jak „costaleros” niosą figurę Matki Boskiej na konstrukcji tradycyjnie zwanej „paso” podczas procesji w Wielkim Tygodniu w Rondzie Foto: REUTERS/Jon Nazca

Każdy nazareno ma swoje miejsce w szyku procesji i w jej w trakcie pełni określoną funkcję krocząc w równych rzędach dookoła platformy i trzymając w dłoniach palące się gromnice, czy niosąc przeróżne przedmioty należące do bractw, jak insygnia i księgi.

„Costalero” z bractwa Padre Jesus przygotowuje się do niesienia figury Chrystusa Foto: REUTERS/Jon Nazca

Niesione przez nazarenos platformy przedstawiają sceny rodzajowe z Biblii, związane są przeważnie z Męką Pańską. Znajdujące się na nich figury to niekiedy bezcenne dzieła sztuki sakralnej z czasów średniowiecznych.

Nawet 9 tys. euro za wynajem balkonu

Manekin przebrany za pokutnika ze wspólnoty Padre Jesus umieszczony na balkonie kościoła w Wielkim Tygodniu w Rondzie Foto: REUTERS/Jon Nazca

Wiele osób chce tę tradycję obserwować z góry, kwitnie więc interes. Turyści nierzadko decydują się zapłacić olbrzymie pieniądze za wynajem balkonu, z którego można podziwiać widowisko. „Na niektórych balkonach położonych wzdłuż oficjalnej trasy procesji w Sewilli, balkon z dodatkowymi usługami, takimi jak catering, kosztuje nawet 9 tys. euro za cały tydzień” - donosi portal Infobae.