W prognozach pogody widać zmianę. Zima wróci, ale na jak długo?

Według prognozy synoptycznej IMGW lekkie ochłodzenie nastąpi już w nocy z piątku na sobotę i w sobotę. Pojawią się przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu lub krupy śnieżnej. W górach może padać śnieg. W najchłodniejszych momentach doby temperatura wyniesie od -2 st. C na południu do 3 st. C na wybrzeżu (w górach od -5 do -3 st. C). Z kolei temperatura maksymalna nie powinna przekraczać 1-5 st. C (chłodniej w rejonach podgórskich – od -2 do 0 st. C).

Reklama

W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę przewidywany jest dalsze ochłodzenie. Temperatury minimalne wyniosą od -4 st. C do -1 st. C (chłodniej miejscami na terenach podgórskich, od -7 st. C do -5 st. C; cieplej nad morzem, około 1 st. C). W najcieplejszym momencie dnia temperatura nie przekroczy 3 st. C. Zapowiadane są także kolejne opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem.

Poniedziałek i wtorek (3-4 luty) to dalszy stopniowy spadek temperatury. Nadal jednak nie będą to duże mrozy. Nocą temperatura spadnie do ok. -5 st. C, a miejscami na terenach podgórskich do -10 st. C. Nad morzem cały czas może być w okolicach zera (lub nawet na plusie). W dzień minusowe temperatury pojawią się na północnym wschodzie oraz rejonach podgórskich Karpat. Nadal będzie padać przelotny śnieg, a na wybrzeżu deszcz ze śniegiem.

Powrót zimy w lutym. Jak długo potrwa?

Z prognoz numerycznych IMGW wynika, że zimowa aura utrzyma się w Polsce do końca przyszłego tygodnia. Temperatury w dzień oscylowały będą w okolicach zera, ewentualnie na lekkim minusie. Nocami pojawiać się będzie mróz do ok. -10 stopni. Tradycyjnie najchłodniej będzie w regionach górskich. Możliwe także opady śniegu, ew. deszczu ze śniegiem. Największa suma opadów przewidywana jest na czwartek, 6 lutego.