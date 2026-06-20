Mowa o corocznym raporcie z kontroli wykonania budżetu państwa, który zawiera m.in. informacje na temat budżetu obronnego.

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Żołnierze nie wykorzystują urlopu wypoczynkowego, zauważa NIK

NIK, jak zauważa serwis, zwrócił uwagę, że wielu zawodowych żołnierzy od lat nie wykorzystuje przysługującego im urlopu wypoczynkowego. Sytuacja ta natomiast nie tylko źle wpływa na ich pracę, lecz także wiąże się z koniecznością wypłaty im ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, kiedy odchodzą ze służby.

Z przeanalizowanych przez NIK ubiegłorocznych 59 wypłat ekwiwalentu żołnierzom i pracownikom cywilnym wynika, że łączna ich wartość wyniosła 3 mln 655 tys. zł. Najniższy z nich to zaledwie 356 zł, jednak najwyższy to już kwota 220,5 tys. zł.

334 dni – tyle zaległego urlopu wypoczynkowego ma żołnierz rekordzista

Problem niewykorzystanego urlopu przez żołnierzy narasta od lat. Jest znany Ministerstwu Obrony Narodowej, które w 2024 r. wprowadziło w tym zakresie nowe wytyczne, które jednak nie przyniosły poprawy sytuacji.

– W 2025 r. w resorcie obrony narodowej nastąpił wzrost liczby dni zaległego urlopu o 21 proc. w stosunku do roku poprzedniego – podaje NIK cytowany przez WNP.

Liczby dni zaległego urlopu, które przywołuje raport, są imponujące. Rekordzista z Agencji Uzbrojenia ma ich aż 334. W przypadku Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych rekord wynosi 252 dni, a Ministerstwa Obrony Narodowej – 233 dni.

Skąd tak duże liczby? Jak przypomina WNP, najstarszym stażem żołnierzom przysługuje nawet 41 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Jednocześnie nie mają kiedy ich wykorzystywać, ponieważ często brakuje ludzi do pracy.

„Zaległości urlopowe wśród żołnierzy i wysokie ekwiwalenty przy odprawie co jakiś czas odbijają się głośnym echem w wojsku” – zauważa serwis i przypomina sprawę sprzed lat. Wówczas na emeryturę przechodził jeden z generałów. Jego wysoka pensja w połączeniu ze świadczeniami przysługującymi przy odejściu ze służby i ekwiwalentem za wiele dni zaległego urlopu sprawiła, że otrzymał kilkaset tysięcy złotych.

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