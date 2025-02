Polskim samorządom użytkowanie wieczyste pozwala na racjonalne prowadzenie gospodarowania nieruchomościami oraz uzyskiwanie stałych wpływów. Jak wynika z treści projektu ustawy, powrót do użytkowania wieczystego, w ścisłe określonych warunkach i na określone cele, ma wzmocnić możliwość kontroli samorządów nad realizacją przedsięwzięć mieszkaniowych. Natomiast nałożenie wymogu zrealizowania inwestycji w ciągu pięciu lat zmobilizuje samorządy do działania. Zgodnie z projektem samorząd będzie bowiem mógł bezpłatnie przejąć grunty Skarbu Państwa, ale jeśli przedsięwzięcie nie zostanie przez gminę zrealizowane w ciągu pięciu lat, to od dnia przekazania nieruchomości dyrektorowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie żądanie jej zwrotu lub jej części. Będziemy zgłaszać uwagi związane z tą kwestią, ponieważ wątpliwości budzi fakt, czy wojewoda powinien zmieniać decyzję starosty o przekazaniu gminie majątku lub przedłużeniu terminu na realizację inwestycji o kolejne dwa lata.

Nowym rozwiązaniem jest przedłużenie o dwa lata możliwości żądania wykupu nieruchomości użytkowanej wieczyście przez biznes. Pierwotnie czas minął wraz z końcem sierpnia 2024 r. Jaka jest pana opinia w tej sprawie?

Samorządy współpracują z przedsiębiorcami, a ci sygnalizowali problemy ze składaniem wniosków o wykup nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. Z racji, że życie jest sztuką kompromisów, to warto dyskutować o wszystkim, co ma wpłynąć na poprawę warunków mieszkaniowych w gminach. Jeśli to rozwiązanie pomoże przedsiębiorcom, a dzięki temu powstaną na naszych terenach kolejne budynki mieszkaniowe, to jestem za tym rozwiązaniem. Uważam jednak, że z uwagi na gigantyczne zróżnicowanie samorządów w kwestii liczby podmiotów potencjalnie uprawnionych do żądania wykupu opinie wśród samorządowców mogą być bardzo różne.

W projekcie przewidziano rozszerzenie katalogu gruntów wyłączonych spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o wszystkie nieruchomości rolne znajdujące się na obszarach miast. Czy jest to wystarczająca zmiana, czy odpowiednie byłoby uwolnienie gruntów pod budowę znajdujących się wokół miast?