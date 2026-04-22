Zasada prawa prasowego, że nie można publicznie przesądzać czyjejś winy do czasu wydania prawomocnego wyroku już od dawna jest fikcją. Przy szybkości dzisiejszych mediów wyrok opinii publicznej potrafi zapaść w kilka minut. Jego konsekwencje bywają bardziej dolegliwe niż wyrok sądu, który zapadnie kilka lat później.

W obliczu takiego zagrożenia oczywistym jest, że podejrzany musi bronić się i przed sądem opinii korzystając z pomocy adwokata. By to umożliwić przed kilku laty zmieniono zasady etyki adwokackiej, zaś amerykański sąd wręcz stwierdził, że obrona klienta przed sądem opinii publicznej jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem adwokata.