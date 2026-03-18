Artur Fal: Prawne aspekty siatkarskiej afery dopingowej

Sprawa siatkarza Mikołaja Sawickiego może stać się impulsem do szerszej refleksji nad właściwą równowagą pomiędzy skutecznością walki ze stosowaniem niedozwolonych substancji a ochroną praw sportowców w ramach międzynarodowego systemu antydopingowego.

Publikacja: 18.03.2026 05:20

Prawne aspekty siatkarskiej afery dopingowej

Artur Fal

SPIS TREŚCI

  1. System antydopingowy jako szczególny porządek prawny
  2. Procedura zarządzania wynikami i tymczasowe zawieszenie
  3. Problem dowodowy w sprawie Mikołaja Sawickiego 
  4. Odszkodowanie? Odpowiedź nie jest oczywista
  5. Szerszy problem systemowy w sprawach dopingowych 
  6. Rola winy i indywidualizacji sankcji w sprawie o doping 

Przypadek Mikołaja Sawickiego ponownie zwrócił uwagę opinii publicznej na sposób funkcjonowania międzynarodowego systemu antydopingowego. Zawodnik został w 2025 r. tymczasowo zawieszony po stwierdzeniu tzw. niekorzystnego wyniku analitycznego (adverse analytical finding – AAF). Kilka miesięcy później Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wskazała jednak, że zastosowana metoda potwierdzająca nie dostarczyła wystarczających dowodów do jednoznacznego zaklasyfikowania wyniku jako AAF. W konsekwencji Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) uchyliła tymczasowe zawieszenie zawodnika.

Sprawa nie jest jeszcze definitywnie zakończona, jednak już teraz stanowi interesujący przykład napięcia pomiędzy ochroną integralności sportu a gwarancjami praw zawodników. Jednocześnie zwraca uwagę na kilka fundamentalnych mechanizmów funkcjonowania systemu antydopingowego, w szczególności charakter tymczasowego zawieszenia zawodnika, standard dowodowy w postępowaniach w tym obszarze oraz konstrukcję odpowiedzialności sportowca w świetle światowego kodeksu antydopingowego.

Niedawno amerykański aktor Timothée Chalamet stwierdził w wywiadzie, że balet i opera to dziedziny s
Rzecz o prawie
Paulina Szewioła: Złudzenie popularności. Kogo obchodzi balet i opera
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Jaki jest największy kłopot prokuratury?
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Gdy rozmawiamy o prokuraturze
Jeżeli kiedyś powstanie jeden zawód prawnika, wcale nie musi to być efekt ataku na adwokaturę.
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Siostry, ale nie bliźniaczki. Słów kilka o zawodach radcy prawnego i adwokata
Czy małżeństwo to umowa, którą możemy wycenić?
Rzecz o prawie
Dawid Bartłomiej Karolak: Czy małżeństwo to umowa, którą możemy wycenić?
