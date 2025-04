W ustawodawstwie europejskim wspomniane zagadnienia mają swoje korzenie w dyrektywie 87/102/EWG z 22 grudnia 1986 roku, która jako pierwszy akt unijny dążyła do harmonizacji rynku kredytu konsumenckiego w obrębie Unii Europejskiej. Doczekaliśmy się kolejnej dyrektywy w tym przedmiocie (2008/48) oraz drugiej ustawy krajowej o kredycie konsumenckim, która obowiązuje od 2011 r. W uproszczeniu kredyt konsumencki to umowa między konsumentem i przedsiębiorcą, której przedmiotem jest udzielenie lub przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w wysokości nie większej niż 255 550 zł. Nie każdy więc kredyt zawierany z konsumentem jest kredytem konsumenckim, już choćby ze względu limit kwotowy umowy. Ustawa przewiduje też wiele innych wyłączeń ze względu na cechy danej umowy. W szczególności ustawa o kredycie konsumenckim nie znajduje zastosowania do kredytów hipotecznych.