Trudno nie być poruszonym wydarzeniami, które wyzwoliła bezrefleksyjna i być może celowo prowokacyjna decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” drugoplanowej jednostce do zadań specjalnych. Nie można mieć wątpliwości, że cel był przede wszystkim wewnętrzny, ale skutki są jak najbardziej międzynarodowe.

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Ukraińcy do dziś nie rozumieją, że ludobójstwo na masową skalę – a z tym mieliśmy do czynienia na Wołyniu, na Kresach – nie jest tylko „przykrą kartą historii”. Oraz że są konkretne podstawy, by banderyzm – niezależnie od zasług późniejszego oporu wobec NKWD – był taką samą zakazaną ideologią, jak nazizm.

To, że na „negocjacje” przyjechał w tej sprawie dawny szef wywiadu i obecnie szef Kancelarii Prezydenta Kyryłow Budanow udowodniło, że Ukraińcy poniewczasie zdali sobie sprawę z powagi, pozornie drugorzędnego, wydarzenia. Propozycja, by nazwę jednostki rozbudować o człon objaśniający, iż chodzi o „bohaterów walki z Sowietami” nie spotkała się z polską aprobatą. Po części również dlatego, że w trójkącie Nawrocki–Sikorski–Budanow obecnie nie można było w praktyce niczego pewnego ustalić, zaplanować krótkoterminowego scenariusza. Jest to niejako „przy okazji” świetny komentarz do obecnego paraliżu polskiej polityki zagranicznej z powodu uzurpacji prezydenta do prowadzenia jej niezależnie od celów i wytycznych rządu.

Małostkowe decyzje prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego

Decyzja Zełenskiego jest efektem małostkowych kalkulacji wewnętrznych w przyszłej rozgrywce o swoją prezydenturę. Niestety przy okazji obnaża brak szacunku „komika z Zaporoża” dla sąsiada, który może mu jeszcze być bardzo potrzebny w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Narusza też dżentelmeńskie ustalenia z prezydentem Dudą z Wisły z lutego 2022 r., jeszcze sprzed wojny z Rosją, że proces akcesyjny do Unii będzie związany z porzuceniem symboli i retoryki banderowskiej. Zełenski o tym warunku „zapomniał” i nie usprawiedliwia go stan umysłu po czterech latach kierowania państwem ukraińskim w stanie brutalnej wojny.

Smutne jest jednak, że odpowiedź prezydenta Nawrockiego jest równie małostkowa, co kontrproduktywna i również obliczona na użytek wewnętrzny – bo po prostu podoba się „godnościowej” części społeczeństwa. A że to społeczeństwo nie rozumie niuansów kształtowania polityki gospodarczej i wewnątrzunijnej, toteż w 2/3 aprobuje odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego, które już wyzwoliło kolejne kroki eskalacji. Animozje narodowe właśnie się nakręcają i w rzece wydarzeń ginie podstawowa konstatacja, że symbioza z narodem ukraińskim jest w najlepiej pojętym interesie gospodarczym wyludniającej się Polski i w interesie bezpieczeństwa Polaków. Niestety, w tej wojnie propagandowej już ulega zatarciu i wyzerowaniu w Europie znakomita opinia o Polsce jako kraju empatycznych i bezinteresownych ludzi.

Karol Nawrocki swoją decyzją ws. Orderu Orła Białego uderzył w polski biznes

O ile jednak jednostki mogą być bezinteresowne, to państwo nie może. Najwyższy urzędnik powinien był przewidzieć, jak osłabia to pozycję Polski w przyszłych negocjacjach gospodarczych z Ukrainą, jak uderzy to w polski biznes, który i tak ma na Ukrainie drugorzędną pozycję, bo nie dysponuje silnym zapleczem finansowym. Prezydent może zyskać na chwilę propagandowo, ale koszty ponoszą polscy przedsiębiorcy i polskie społeczeństwo. Na koniec, powinien rozumieć (a nie chce), że przedwyborcze zyski propagandowe jego opcji politycznej budują i cementują nieakceptowalne podziały, animozje i wrogości narodowe, które Rzeczpospolitej mogą już w nieodległej przyszłości bardzo odbić się czkawką…

Powaga Orderu i powaga Państwa Polskiego wymagały reakcji mniej grającej na emocjach. Mamy przecież gamę zupełnie innych środków nacisku na Ukrainę. Rola Polski w dostarczaniu zaopatrzenia przez Jasionkę i pomocy Ukrainie daje aż za dużo możliwości, które należało umiejętnie wykorzystać. Tak, by nie było recydywy, z którą teraz prawdopodobnie będziemy musieli się wkrótce zmierzyć. To bardzo szkodliwe dla Polski, że prezydent Nawrocki wybrał opcję populistyczną, a nie polską rację stanu.