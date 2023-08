Generał Koziej: Rada na wypadek wojny

Konstytucja mówi, że Rada Gabinetowa nie może mieć kompetencji Rady Ministrów, ale nie mówi nic o kompetencjach prezydenta w tym kontekście. Jednocześnie nadaje mu kompetencje wydawania w czasie stanu wojennego na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustawy, jeśli Sejm nie może zebrać się na posiedzenie. Być może takie rozporządzenia („dekrety”) mógłby prezydent wydawać na posiedzeniach (wojennej) Rady Gabinetowej.

Z tym wiąże się jeszcze jeden problem. Rada Ministrów w czasie pokoju jest z reguły dość liczebnie rozbudowanym organem (co najmniej kilkunastu ministrów). Dlatego w czasie wojny też zapewne trudnym do szybkiego zebrania się i mało operatywnym w zawsze napiętych czasowo warunkach wojny. Może warto więc rozważyć koncepcję ustawowej regulacji o dokonaniu na czas wojny przez prezydenta na wniosek premiera takich zmian w składzie Rady Ministrów, aby maksymalnie ograniczyć jej liczebność do niezbędnych ministrów (każdy mógłby być odpowiedzialny za większą liczbę działów administracji rządowej). Taka Rada Ministrów wraz z prezydentem stanowiłaby w istocie wojenną Radę Gabinetową, bardziej adekwatną do warunków kierowania państwem w czasie wojny, w tym zwłaszcza kierowania obroną państwa.

Dlaczego powinien powstać Rządowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego

Można ponadto zastanowić się nad tym, czy taki wojenny skład Rady Ministrów nie powinien pokrywać się z podstawowym (ministerialnym) składem istniejącego już Komitetu Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Kolegium ds. Służb Specjalnych czy też postulowanego w przygotowywanych w Senacie propozycjach Komitetu Strategii Państwowej (KSP).

Co do tej właśnie instytucji, to chciałbym zauważyć, że zakres znaczeniowy terminu „Komitet Strategii Państwowej” jest dużo szerszy niż tylko domyślny w projekcie obszar spraw obronnych, a nawet szerszy niż tylko spraw bezpieczeństwa narodowego; sugerowałby, że idzie o strategię całej działalności państwa (politycznej, społecznej, gospodarczej, informacyjnej itd.), czyli tzw. wielką strategię. Dlatego myślę, że warto ponownie zastanowić się nad nazwą proponowanej instytucji.

W precyzowaniu tej koncepcji należałoby też uwzględnić, że w administracji rządowej istnieją już wspomniane wcześniej Komitet Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych (nawiasem mówiąc nielogiczna nazwa, bo sprawy obronne są częścią spraw bezpieczeństwa narodowego), a także Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i Kolegium ds. Służb Specjalnych – dużo bytów na polu bezpieczeństwa! Rozumiem zatem, że przedstawiona propozycja KSP powinna jednocześnie zakładać skasowanie co najmniej obecnego Komitetu Rady Ministrów, aby nie tworzyć dublujących się kompetencyjnie bytów. Jeśli tak, to sugerowałbym, aby zamiast proponowanej nazwy „KSP” raczej skorygować obecną nazwę komitetu na np. Rządowy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego – w razie zdecydowania się na szerszą, nie tylko obronną, formułę projektu.

Myślę, że mając na uwadze potrzebę integracji spraw zarządzania i kierowania bezpieczeństwem narodowym (obronnością, polityką bezpieczeństwa, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem wewnętrznym, cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacyjnym, energetycznym itd.) taki połączony Komitet mógłby też wchłonąć Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a także Kolegium ds. Służb Specjalnych (które mogłyby być zespołami w ramach tego Komitetu, z dodaniem jeszcze np.zespołu ds. obronnych).