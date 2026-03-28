Badacze z Uniwersytetu w Edynburgu i University College Dublin przeanalizowali dane zdrowotne z fińskich rejestrów medycznych, obejmujące blisko 4 tys. dzieci i nastolatków z ADHD. W badaniu zastosowano zaawansowaną metodę analizy statystycznej, która pozwala ograniczyć wpływ czynników mogących zniekształcać wyniki, czyli np. uwzględnić to, że osoby z cięższym przebiegiem ADHD częściej stosują farmakoterapię.

Wyniki pokazują, że dzieci leczone metylfenidatem nie miały wyższego ryzyka psychozy w porównaniu z nieleczonymi. Co więcej, u dzieci poniżej 13. roku życia, które otrzymywały lek przez trzy do czterech lat, ryzyko to było niższe.