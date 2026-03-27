Od trzech miesięcy nieznane osoby telefonują na jego [dyrektora Huty Metali Nieżelaznych w Katowicach Szopienicach – red.] adres prywatny w różnych porach czasu domagając się zaprzestania produkcji na wydziale ołowiu, gdyż z powodu produkcji duża część dzieci zamieszkałych w dzielnicy Szopienice choruje na ołowicę” – pisał 29 października 1975 r. w tajnej notatce funkcjonariusz SB pracujący przy sprawie operacyjnego rozpoznania o kryptonimie „Plumbum” (łac. ołów). Bezpieka od sierpnia badała – po donosach kontaktu operacyjnego „AM” w hucie – sygnał o „nieprawidłowościach w procesie technologicznym i sprawozdawczości polegających na zaniżaniu ilościowym ołowiu w czasie rafinacji”. SB chciała wykryć ewentualne „wrogie działanie”.