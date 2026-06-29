Do strzelaniny doszło w południe w rejonie Dankersstrasse, w centrum miasta. Policja poinformowała o „dynamicznej sytuacji” i przekazała, że oddano wiele strzałów. Nad centrum krążyły dwa śmigłowce, a w mieście trwała duża akcja służb. Około godz. 13.45 policja potwierdziła, że w strzelaninie zginęło pięć osób.

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Stade to miasto powiatowe liczące około 50 tys. mieszkańców, położone na zachód od Hamburga. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego – według agencji Reutera mężczyznę. Część doniesień mówiła o kilku zatrzymanych, w tym o domniemanym sprawcy, jednak policja na razie tego nie potwierdziła.

Według niemieckich mediów, powołujących się na policję, do strzelaniny miało dojść w placówce dla młodzieży. Przy Dankersstrasse mieści się m.in. ośrodek dla matek z dziećmi, dający schronienie kobietom w ciąży i młodym matkom. Nieopodal znajduje się także komisariat policji w Stade.

Policja zaapelowała w mediach społecznościowych, by ze względów bezpieczeństwa unikać tego rejonu i nie utrudniać działań służb.

Okoliczności i tło strzelaniny pozostają na razie całkowicie niejasne.