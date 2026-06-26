Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 25 na 26 czerwca:

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Ukraińcy zaatakowali duży zakład chemiczny w Rosji

W Nowomoskowsku (obwód tulski) rozległy się w nocy eksplozje. Gubernator obwodu Dmitrij Miljajew poinformował, że w ataku ucierpiał zakład przemysłowy i linia wysokiego napięcia. Miljajew poinformował też, że w nocy nad obwodem obrona przeciwlotnicza strąciła 73 drony. Jedna kobieta została ranna.

Tymczasem na kanale ASTRA w serwisie Telegram czytamy, że zaatakowany w Nowomoskowsku zakład przemysłowy to NAK Azot, jeden z największych zakładów chemicznych w Rosji, który produkuje przede wszystkim nawozy azotowe. Jednak wytwarzane tam amoniak, kwas azotowy i saletra amonowa są wykorzystywane również do produkcji materiałów wybuchowych i amunicji.

Zakład NAK Azot był już wcześniej atakowany przez Ukraińców 14 czerwca.

W nocy ukraińskie drony atakowały też Moskwę – mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował, że na podejściach do rosyjskiej stolicy strącono 45 bezzałogowców. To kolejny dzień z rzędu, gdy Moskwa jest celem ukraińskich ataków.

Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli

Po tym, jak wieczorem 24 czerwca (czasu lokalnego) Wenezuelę nawiedziły dwa trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 (to drugie było najsilniejszym trzęsieniem ziemi w tym rejonie od 1900 roku) wciąż setki osób są uwięzione pod gruzami zawalonych budynków, a wiele osób uznaje się za zaginione.

Późnym wieczorem 25 czerwca minister zdrowia Wenezueli Carlos Alvarado poinformował, że do placówek medycznych przewieziono ok. 235 ciał ofiar. Alvarado nie podał jednak łącznej liczby ofiar. Amerykańska agencja USGS szacowała wcześniej, że w trzęsieniu ziemi mogły zginąć dziesiątki tysięcy lub nawet 100 tysięcy osób.

Jorge Rodriguez, przewodniczący parlamentu Wenezueli i brat p.o. prezydenta Delcy Rodriguez mówił wcześniej, że 200 osób uwięzionych jest pod gruzami. W wyniku trzęsienia ziemi – jak wyliczał – 250 budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Co najmniej osiem szpitali, w tym siedziba główna Wenezuelskiego Czerwonego Krzyża, znajduje się wśród budynków, które miały zostać poważnie uszkodzone.

Szef MSW Diosdado Cabello poinformował, że ok. 70 tysięcy rodzin w stanie La Guaira ucierpiało z powodu trzęsienia ziemi.

Tymczasem ze strony uruchomionej, by pomóc Wenezuelczykom odnaleźć zaginionych po trzęsieniu ziemi bliskich, wynika, że trwają poszukiwania ponad 46 tysięcy osób.

Korea Południowa stawia na wojska dronowe

Ministerstwo Obrony Korei Południowej zapowiedziało, że drony mają stać się podstawowym elementem wyposażenia południowokoreańskich żołnierzy. Resort obrony Korei Płd. chce wyszkolić „500 tys. dronowych wojowników”, a także wyprodukować do 2029 roku 110 tysięcy dronów przeznaczonych dla wojsk lądowych, marynarki, sił powietrznych i piechoty morskiej.

Minister obrony Korei Południowej Ahn Gyu-back na konferencji prasowej stwierdził, że drony mają stać się „drugą bronią osobistą” południowokoreańskich żołnierzy. Południowokoreański resort obrony podkreśla przy tym, że trafiające do żołnierzy drony będą produkowane wyłącznie z części pochodzących z Korei Południowej, a duże zakupy, jakie planuje południowokoreańska armia, mają wesprzeć finansowo lokalny przemysł dronowy.

Korea Południowa zamierza rozwijać systemy do zwalczania dronów, takie jak lasery czy broń mikrofalowa. Chce też zmienić sposób prowadzenia działań przez swoją armię, tak by każdy rodzaj wojsk mógł prowadzić rozpoznanie i misje bojowe z użyciem dronów.

USA przegrywają pierwszy mecz na mundialu

W swoim ostatnim grupowym meczu reprezentacja USA, grająca w mocno rezerwowym składzie, przegrała z żegnającą się z mundialem Turcją 3:2. Decydującego o zwycięstwie gola Turcy strzelili w ostatnich sekundach meczu.

W drugim meczu grupy D Australia zremisowała bezbramkowo z Paragwajem co oznacza, że obie drużyny zagrają w 1/16 finału mundialu. We wcześniejszych meczach kończących rywalizację w grupie F Japonia zremisowała 1:1 ze Szwecją, a Holandia wygrała 3:1 z Tunezją. Oznacza to, że grupę wygrali Holendrzy, Japonia zajęła drugie miejsce, a Szwecja – z czterema punktami – może być niemal pewna występu w 1/16 finału mundialu jako jedna z drużyn, które wyjdą z trzeciego miejsca.