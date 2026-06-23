Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 22 na 23 czerwca:

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W obwodzie omskim w Rosji wprowadzono ograniczenia w sprzedaży paliwa

Gubernator obwodu omskiego w Rosji, Witalij Chocenko poinformował o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących sprzedaży paliwa na terenie obwodu.

„Aby uniknąć sztucznie wywołanej paniki na stacjach paliw i spekulacji, podjęty został szereg ważnych decyzji: na stacjach benzynowych paliwo będzie tankowane wyłącznie do baków pojazdów” – głosi komunikat, który Chocenko umieścił na swoim kanale w komunikatorze Max.

Ponadto w obwodzie omskim wprowadzono ograniczenie co do ilości paliwa sprzedawanego klientom stacji benzynowych – jeden kierowca może jednorazowo zatankować do 40 litrów benzyny i do 80 litrów oleju napędowego. Na autostradach limit co do benzyny również wynosi 40 litrów, a w przypadku oleju napędowego wzrasta do 200 litrów.

Nie wprowadzono natomiast żadnych ograniczeń co do tankowania LPG.

Rosja w ostatnich miesiącach mierzy się z intensywnymi atakami ukraińskich dronów na swoje rafinerie. Spowodowało to już ograniczenia w sprzedaży paliwa m.in. na Krymie.

Ukraiński dyplomata ostrzega na forum ONZ, że jego kraj może przestać zgadzać się na rozejm z Rosją

– Nasza cierpliwość jest ograniczona. Nie mogę wykluczyć, że Ukraina zrewiduje i zmieni swoje stanowisko. Zawieszenie broni na linii frontu to już i tak duży kompromis – mówił stały przedstawiciel Ukrainy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Andrij Melnyk, w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, zwołanego w związku z atakami Rosji na Ukrainę, w tym atakiem na Kijów, w którym ucierpiała Ławra Peczerska.

Melnyk podkreślał, że Ukraina jest otwarta na rozmowy z Rosją i rozejm, który oznaczałby wstrzymanie walk wzdłuż obecnej linii frontu, ale ostrzegł jednocześnie, że stanowisko Kijowa może się zmienić, jeżeli Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjmie rezolucji w sprawie całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni.

Dyplomata mówił też, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Kijów wielokrotnie apelował do RB ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni, ale „wyciągnięta ręka Ukrainy pozostaje zawieszona w powietrzu”.

Melnyk na forum RB ONZ wzywał też Rosję do wycofania się z okupowanych części Ukrainy. – Nigdy nie uda się wam utrzymać okupowanych ziem. Dlatego wynoście się z Ukrainy jak najszybciej, zanim będzie za późno – mówił.

Rosyjskie bombowce strategiczne nad Morzem Barentsa i Morzem Norweskim

Rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160 odbyły planowany wcześniej lot nad neutralnymi wodami Morza Barentsa i Morza Norweskiego – poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji. Lot trwał 16 godzin, w jego trakcie doszło do tankowania w powietrzu – wynika z komunikatu resortu obrony Rosji.

Bombowcom towarzyszyła eskorta myśliwców MiG-31 – podał rosyjski resort obrony.

„Na określonych etapach trasy strategicznym bombowcom towarzyszyły myśliwce obcych państw” – odnotowało Ministerstwo Obrony Rosji.

Pentagon poprosi o dziesiątki miliardów dolarów na pokrycie kosztów wojny

Z informacji przekazywanych przez AP wynika, że Biały Dom, na wniosek Pentagonu, wkrótce formalnie zwróci się do Kongresu z prośbą o dodatkowe 80 miliardów dolarów na pokrycie kosztów wojny z Iranem. Pieniądze te miałyby być wykorzystane przede wszystkim na uzupełnienie zapasów amunicji. 22 czerwca na Kapitolu pojawił się sekretarz obrony Pete Hegseth, który nie odpowiadał jednak na pytania dziennikarzy.

Przedstawiciel republikańskiej większości w Senacie John Thune przyznał, że spodziewa się wniosku o przyznanie dodatkowych środków przez Pentagon w związku z kosztami wojny. Jak dodał, gdy taki wniosek się pojawi, zostanie „przepracowany”. – Zobaczymy, jak rozkładają się głosy – dodał. – Musimy upewnić się, że zrobimy wszystko, co możemy, aby uzupełnić i odbudować zapasy amunicji, które zostały uszczuplone – nie tylko wskutek tego, co stało się z Iranem, ale i wcześniej – mówił Thune.

Losy wniosku nie są jednak pewne, ponieważ w Kongresie panuje duży sceptycyzm co do wyników wojny z Iranem.