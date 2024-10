Szczególną uwagę przywiązujemy do budowania angażującej kultury organizacyjnej, a robimy to głównie poprzez doskonalenie naszych praktyk menedżerskich oraz rozwój naszych talentów. Wierzymy, że to właśnie ludzie są największą siłą naszej firmy. Chcemy dziś przedstawić dwa programy rozwojowe, z których jesteśmy dumni, oparte na inicjatywie, motywacji do rozwoju i chęci wdrażania autorskich rozwiązań przez ich uczestników.

W programie TALENT UP, skierowanym do ekspertów i menedżerów, uczymy naszych pracowników kwestionowania status quo i kreatywnego rozwiązywania problemów poprzez optymalizację procesów, a to wszystko na bazie filozofii LEAN. Krytycznym okiem poszukujemy marnotrawstw w codziennej pracy i proponujemy nowe, innowacyjne, odważne rozwiązania. Program ten nie tylko ukierunkowany jest na wdrażanie usprawnień. Jego sercem jest rozwój kompetencji optymalizowania procesów (w naszym przypadku LEAN) poprzez Certyfikację Lean GreenBelt®. Przede wszystkim zapewniamy uczestnikom szeroki dostęp do działań rozwojowych, takich jak: diagnoza elastyczności uczenia się (Learning Agility), zapewnienie wsparcia mentoringowego w obszarach, w których realizowane są usprawnienia, warsztatów rozwojowych wokół tematyki LEAN, zarządzania inicjatywami oraz rozwoju osobistego. Uczestnicy mają szansę wykorzystania tych kompetencji w praktyce poprzez pracę w zespołach projektowych i wdrażanie usprawnień przynoszących oszczędności.

Za nami już druga edycja programu, a jej efekty mówią same za siebie… 16 warsztatów, ponad 300 godzin nauki na platformach online, 280 000 zł oszczędności, które średnio każdy uczestnik wygenerował poprzez wdrożenie realnych projektów usprawnieniowych. Co ważne, te kompetencje z nami zostają – rozwijamy grupę Lean Champions, naszych wewnętrznych konsultantów/ekspertów od usprawniania procesów, którzy wspierają różne obszary w organizacji w doskonaleniu pracy operacyjnej.

Równie kompleksowo rozwijamy naszych menedżerów – czego przykładem może być roczny program rozwoju kompetencji przywódczych IMPACT. Jest wiele aspektów tego programu, które sprawiają, że jest on wyjątkowy. Po pierwsze jego bazą są nasze wartości. Wierzymy, że to właśnie menedżerowie mają ogromny wpływ na budowanie angażującego miejsca pracy, w którym każdy czuje się dobrze i może rozwijać swój potencjał. Po drugie składa się on z profesjonalnych, wypełnionych praktycznymi narzędziami i refleksjami warsztatów. I wreszcie, po trzecie, pogram wzbogacony jest sesjami „action learning”, podczas których uczestnicy dzielą się wyzwaniami i wspólnie poszukują rozwiązań, budują relacje i praktycznie rozwijają swoje kompetencje przywódcze. Rozwijają także umiejętności słuchania i zadawania pytań oraz otwartości na różnorodne perspektywy, tak niezbędne w pracy z ludźmi. IMPACT to przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Już niebawem 75 menedżerów ukończy ten program. Nas szczególnie cieszy feedback, że ich zespoły już zauważają konkretne zmiany i wzrost jakości zarządzania. Dodatkowo przekłada się to na wzrost satysfakcji z praktyk menedżerskich, które widzimy w naszych wynikach corocznego badania zaangażowania.

To jedynie kilka przykładów pokazujących, jakie możliwości rozwoju i współtworzenia naszego miejsca pracy mają pracownicy Polpharmy – w myśl naszych wartości DZIAŁAMY z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I RAZEM I z otwartowścią.

Materiał Partnera