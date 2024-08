Jak ścigać spryciarzy? Zmiany w fundacjach rodzinnych mogą przyspieszyć

Czy fundacja może wynajmować innym podmiotom własne nieruchomości? Jak najbardziej, bo najem i dzierżawa własnego mienia jest wyraźnie dopuszczona w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.

Jednak w interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej z 19 sierpnia br (nr 0111-KDIB1-1.4010.357.2024.1.BS) pojawiło się pytanie o wynajem turystom domków letniskowych wchodzących w skład ośrodka wypoczynkowego. Wnioskodawca wyraźnie stwierdził, że chodzi o funkcjonujące dotychczas komercyjnie przedsiębiorstwo, wniesione do fundacji. KIS na taką optymalizację się oczywiście nie zgodził.

Zdarzyły się też próby potraktowania fundacji rodzinnej jako instytucji kredytowej. Może ona udzielać pożyczek swoim beneficjentom i spółkom, w których uczestniczy osobowo czy kapitałowo. Od zysków z takiej działalności nie płaci podatku dochodowego. Jednak powstał pomysł, aby pożyczek udzielać także innym podmiotom. Zainteresowany wnioskodawca sugerował nawet, że od takiej działalności zapłaci podatek dochodowy według stawki 9 lub 19 procent, zależnie od skali działalności (a więc tak jak zwykły podatnik CIT).

KIS w interpretacji wydanej także 19 sierpnia br. przypomniał, że fundacja ma ograniczony ustawowo zakres działalności. Jeśli zajmuje się innym biznesem, to podlega opodatkowaniu, ale według specjalnej stawki 25 proc., a nie 19 ani 9 proc.

Opinia dla „rzeczpospolitej”

Szymon Czerwiński, adwokat w kancelarii Schoenherr

Wprawdzie praktyka pokazuje, że korzyści z działania fundacji bywają nadużywane, ale to nie upoważnia do zaostrzania przepisów na skalę, jaką sugeruje MF. Administracja skarbowa ma przecież do dyspozycji szereg narzędzi opartych na przepisach o cenach transferowych czy na klauzuli obejścia prawa podatkowego, by wyeliminować patologie. Proponowany 15-letni okres zakazu sprzedaży majątku wniesionego przez fundatora wydaje się absurdalnie długi. Dla ukrócenia spekulacji np. akcjami, udziałami czy nieruchomościami z powodzeniem wystarczyłby okres roku–dwóch lat. Proponowane regulacje mogą zniechęcić przedsiębiorców do zakładania fundacji rodzinnych i skierować ich zainteresowanie znów ku rozwiązaniom zagranicznym. Mogą być też zawiedzeni brakiem stabilności przepisów, bo ich przegląd zapowiadano na 2026 r.