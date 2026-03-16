Według niego, coraz więcej firm stawia na szybkie kompletowanie elastycznych zespołów złożonych nie tylko z własnych pracowników, ale też z podwykonawców, freelancerów i agentów AI. Takie zespoły mają pracować nad konkretnym projektem czy rozwiązaniem konkretnych problemów biznesowych, a tworzone tam stanowiska są projektowane pod unikalne mocne strony ludzi i technologii.

Według cytowanych w raporcie prognoz, w krajach rozwiniętych do 2027 r. nawet połowa pracowników może uczestniczyć w rynku gig pracy projektowej. Tym bardziej, że – jak zaznacza Tomasz Walenczak, dyrektor zarządzający ManpowerGroup Polska – zadania stają się coraz bardziej modułowe, łatwiej je rozdzielać, łączyć i skalować.

Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner w rocketjobs.pl i justjoin.it. podkreśla, że wielu pracowników już teraz funkcjonuje w modelu wielozadaniowym; wykonują obowiązki spoza swojej specjalizacji i często chcą się rozwijać w nowych kierunkach. Ponad 53 proc. uczestników badania rocketjobs.pl i justjoin.it. twierdzi, że ich firma już daje takie możliwości. – Firmy, które sformalizują te procesy w ramach programów talent sharingu, zyskają podwójnie: elastyczność w zarządzaniu kompetencjami i większe zaangażowanie pracowników – twierdzi Paulina Świątkiewicz.

Wspólne talenty w IT

Talent sharing jest dobrze znany w branży IT. Jak twierdzi Paweł Pustelnik, wiceprezes SoDA (Organizacji Pracodawców Usług IT) oraz członek zarządu i dyrektor operacyjny w spółce Future Processing, dzielenie się specjalistami między firmami IT to zjawisko, które towarzyszy branży od lat. Jest też jedną z realnych wartości, jakie firmy czerpią z członkostwa w SoDA.

Według niego, dzielenie się pracownikami nie jest tylko reakcją na spowolnienie gospodarcze, ale elastyczną formą reagowania na bieżącą koniunkturę oraz sytuację firmy.

Jak wyjaśnia Paweł Pustelnik, w trudniejszych okresach na rynku naturalnie przybywa wolnych specjalistów. Żadna firma nie dysponuje nieograniczonym budżetem na utrzymywanie osób bez przypisanego projektu, czyli tzw. ławki W tej sytuacji, firmy, które nie chcą rozstawać się z doświadczonymi ludźmi, wolą czasowo udostępnić ich partnerom. Z kolei w czasie ożywienia kierunek się odwraca – pojawia się więcej zapytań o konkretne umiejętności, ponieważ firmy szukają wsparcia do rosnącej liczby projektów.