Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Brazylia boi się o demokrację. Syn Bolsonaro szuka politycznej zemsty

Niedzielne wybory prezydenckie ma wszelkie szanse wygrać syn osadzonego za próbę zamachu stanu byłego przywódcy Jaira Bolsonaro, Flávio. I wprowadzić w życie plany ojca.

Publikacja: 23.10.2026 04:25

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Flavio Bolsonaro

Flavio Bolsonaro

Foto: REUTERS/Jean Carniel

Reklama
Reklama
Reklama

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak polityczna zemsta może stać się jednym z głównych celów nowego prezydenta Brazylii.
  • W jaki sposób wynik wyborów może zagrozić fundamentom brazylijskiej demokracji i niezależności sądownictwa.
  • Jakie radykalne zmiany w polityce socjalnej i gospodarczej mogą czekać kraj po przejęciu władzy.
  • Dlaczego brazylijskie wybory mogą zmienić układ sił politycznych w całej Ameryce Łacińskiej.
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Na początku tego tygodnia trudno nie było odnieść wrażenia powtórki z przeszłości. A dokładnie z czerwca 2024 r., gdy Joe Biden nie bardzo wiedział, jak odeprzeć ataki Donalda Trumpa. Zgoda: Ignacio Lula da Silva atakował swojego oponenta bez pardonu, szybko przemierzał studio w tę i z powrotem, na co pozwala swobodna formuła programu. Ale przecież starający się o czwartą kadencję prezydent stał się pod wpływem zaawansowanego wieku (80 lat) jeszcze mniejszy, wręcz kruchy. Tym bardziej w porównaniu ze swoim oponentem, rosłym 45-letnim senatorem Flávio Bolsonaro. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama