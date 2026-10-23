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Flavio Bolsonaro
Na początku tego tygodnia trudno nie było odnieść wrażenia powtórki z przeszłości. A dokładnie z czerwca 2024 r., gdy Joe Biden nie bardzo wiedział, jak odeprzeć ataki Donalda Trumpa. Zgoda: Ignacio Lula da Silva atakował swojego oponenta bez pardonu, szybko przemierzał studio w tę i z powrotem, na co pozwala swobodna formuła programu. Ale przecież starający się o czwartą kadencję prezydent stał się pod wpływem zaawansowanego wieku (80 lat) jeszcze mniejszy, wręcz kruchy. Tym bardziej w porównaniu ze swoim oponentem, rosłym 45-letnim senatorem Flávio Bolsonaro.
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