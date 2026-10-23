Stworzenie koncernu multienergetycznego z udziałem Orlenu, Lotosu i PGNiG, po tym, jak Daniel Obajtek przekonał do pomysłu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, można nazwać transakcją co najmniej dekady. Niezależnie od oceny tego ruchu i politycznej awantury wokół niego trzeba jednak przyznać, że powstała grupa obecna na wielu rynkach i kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa surowcowego Polski. Miało to jednak swoją cenę: konieczność pozbycia się części biznesu, także strategicznego. Wybrano wtedy partnerów z Arabii Saudyjskiej i Węgier.