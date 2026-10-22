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Putin, Trump i Xi Jinping szykują nowe Monachium? „Humanitarna” wizja świata Kremla

Nic nie zmusza Władimira Putina do szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Wręcz przeciwnie, polityka Donalda Trumpa utwierdza go w przekonaniu, że wcale nie musi łagodzić swoich żądań. Czy zapowiadane spotkanie przywódców Rosji, USA i Chin stanie się nowym Monachium?

Publikacja: 22.10.2026 21:00

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Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

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Rusłan Szoszyn

– Dużo mówi pan o tym, że mój prezydent, prezydent Trump, jest humanitarystą. Pan również jest humanitarystą, proszę pana, i oddaję panu za to hołd. Wyrażam uznanie i ponownie dziękuję – oznajmił ostatnio w Petersburgu Steve Witkoff, wysłannik mocarstwa, na którym wolny i demokratyczny świat opiera swoje bezpieczeństwo.

Mówi to do człowieka, który rozpętał największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w Europie od czasów II wojny światowej (a przedtem wysyłał wojska do Czeczenii, Gruzji, Syrii), więzi i morduje swoich przeciwników (można długo wymieniać: Nawalny, Niemcow, Politkowska, Magnicki), czy wysyła w świat tropiących wrogów rosyjskiego reżimu zabójców (Litwinienko, Skripal). Jeżeli to wszystko mieści się w amerykańskiej definicji humanitaryzmu, to strach pomyśleć, czym jest w takim razie postępowanie niehumanitarne. Taki cynizm i uległość wobec Kremla stanowią niebezpieczną mieszankę w obliczu zapowiadanego spotkania trójstronnego Putina z przywódcami USA i Chin. Jeżeli do niego dojdzie w listopadzie, a wszystko na to wskazuje, będzie triumfem dążącego do podziału świata dyktatora i przypomni światu konferencję w Monachium z 1938 r.

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