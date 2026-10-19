Z przedwyborczych badań Izraelskiego Instytutu Demokracji (IDI) wynika, że wśród dziewięciu problemów do rozwiązania przez przyszły rząd sprawa „możliwości negocjacji z Palestyńczykami” znajduje się na siódmym miejscu. Pierwsze dwa miejsca zajmuje oczekiwane wprowadzenie obowiązku służby wojskowej dla ortodoksyjnych Żydów, czyli haredim, oraz powołanie państwowej komisji śledczej w sprawie wydarzeń z 7 października 2023 r., czyli ataku Hamasu.

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Na pierwszy rzut oka taka hierarchia priorytetów może zdumiewać. Trzeba jednak pamiętać, że państwo żydowskie prowadziło już co najmniej siedem wojen począwszy od swego powstania w 1948 r., nie licząc kilkunastu konfliktów zbrojnych, jak zwalczanie powstań palestyńskich. Ze wszystkich Izrael wyszedł zwycięsko.

Izrael. Sprawa obowiązkowej służby wojskowej ortodoksów

Stan ciągłego zagrożenia jest więc dla Izraelczyków w pewnym sensie wpisany w samo istnienie państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie. W takiej sytuacji nie może zbytnio dziwić, że teraz na czoło oczekiwań społecznych wysuwają się żądania rozliczeń za katastrofę sprzed trzech lat. A z tym związana jest ściśle sprawa udziału wszystkich żydowskich obywateli w wysiłku zbrojnej obrony państwa, a więc także tysięcy haredim w wieku poborowym. Tym bardziej, że cała ponadmilionowa społeczność ortodoksyjnych Żydów w Izraelu korzysta w mniejszym lub większym stopniu z finansowego wsparcia państwa. Chodzi o dotowanie jesziw czy bezpośrednio studiujących w nich mężczyzn (stypendium w wysokości mniej więcej 1 tys. szekli miesięcznie, czyli ok. 1,3 tys. zł).

Studenci są przekonani, że nieustanna modlitwa i studiowanie tekstów religijnych chronią izraelskich żołnierzy i są równie ważne jak czołgi czy samoloty. Od powstania Izraela byli oni zwolnieni z wojska licznymi postanowieniami sądów i decyzjami kolejnych rządów. Jednak w ubiegłym roku izraelski Sąd Najwyższy uznał, że decyzja rządu premiera Netanjahu odraczająca po raz kolejny pobór haredim jest niezgodna z prawem. Armia rozpoczęła wysyłkę powołań do wojska, lecz na ponad 20 tys. wezwań zgłosiło się niewiele ponad tysiąc poborowych. Pozostałym groził areszt, niezmiernie rzadko stosowany.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy Foto: PAP

Bez poparcia partii ortodoksyjnych Beniamin Netanjahu nie utrzyma się przy władzy w Izraelu

Koalicja rządowa Beniamina Netanjahu przeforsowała w tym roku ustawę unieważniającą sankcje za odmowę służby. Co więcej, Kneset przegłosował także ustawę rangi konstytucyjnej uznającą studiowanie Tory za „fundamentalną wartość” narodu żydowskiego i państwa Izrael. Miało to utrudnić SN wydanie orzeczenia delegalizującego uchylanie się od służby w armii. Wzmacnia to status religii w państwie świeckim, jakim jest Izrael. Ale działa także na korzyść obecnej koalicji z udziałem partii ortodoksyjnych: Zjednoczonej Listy Tory (UTJ) i Sefardyjskiej Partii Strażników Tory (Szas). Mają 18 deputowanych w 120-osobowym Knesecie i bez ich poparcia Netanjahu nie może marzyć o pozostaniu na stanowisku po wyborach.

Haredim odgrywają coraz większą rolę wraz z rosnącą liczebnością społeczności ultrareligijnych Żydów, co jest wynikiem dzietności w tej grupie obywateli. W 1948 r. haredim stanowili 5 proc. izraelskiego społeczeństwa. Obecnie jest to już 13 proc. W pierwszym roku istnienia państwa żydowskiego w jesziwach studiowało zaledwie 400 osób. Dziś jest to już ponad 170 tys., w tym 63 tys. w wieku poborowym.

Budynek mieszkalny w mieście Gaza, zbombardowany w ostatnich dniach przez Izrael. Fot. z 16 października 2026 Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

– Najwyższy czas z tym skończyć – mówi jeden z moich żydowskich znajomych. Opowiada, że jego dwaj synowie zostali ranni w czasie walk w Gazie i Libanie. Jeden poważnie. Z kolei jego dwaj zięciowie spędzili w armii od ponad 300 do 500 dni, co skomplikowało niezmiernie życie rodzinne. – Wszyscy członkowie mojej rodziny głosowali do tej pory zawsze na Likud i Netanjahu, lecz tym razem nie oddamy głosu na człowieka, który nie chce włączenia haredim do armii, podczas gdy inni zmuszeni są do ponoszenia kosztów jego polityki – mówi rozgoryczony.

Wybory w Izraelu. Partie arabskie języczkiem u wagi?

Polityczne manewry wokół haredim nie czynią z Izraela państwa teokratycznego. Na razie jest tak, jak mówi „Rzeczpospolitej” Awi Scharf z liberalnego dziennika „Haarec”, że jedynym motywem działań Netanjahu jest nadzieja, że dzięki głosom haredim zdoła utrzymać władzę. – Obawia się, że obecna opozycja, w razie wyborczej wygranej, przeforsuje ustawę zakazującą pełnienie obowiązków szefa rządu przez polityka będącego w konflikcie z prawem – tłumaczy Scharf. Byłby to polityczny koniec Netanjahu. Oskarżenia o korupcję wobec niego są dobrze udokumentowane, a za jego rządów batalia sądowa się wciąż przedłużała.

W wypadku porażki wyborczej premiera czeka jeszcze komisja badająca odpowiedzialność za wydarzenia z 7 października. Opozycja zaklina się, że ją powoła, żąda tego większość obywateli. Z wielu źródeł napływają informacje, że przed 7 października na biurko Netanjahu docierały opinie, iż Hamas przygotowuje coś wielkiego. Netanjahu zaprzecza. Zapewnia, że został za późno obudzony pamiętnego poranka i gdyby wywiad uczynił to nieco wcześniej, natychmiast wydałby „rozkaz postawienia całej armii w stan gotowości”. Sugeruje, że mogłoby to zmienić bieg wydarzeń.

– Netanjahu nie ma nic sensownego do powiedzenia z wyjątkiem straszenia, że opozycja utworzy koalicję rządową z partiami arabskimi, co miałoby jej zapewnić większość w Knesecie, a czemu przeciwna jest większość społeczeństwa – mówi Scharf. Według ostatnich sondaży dwa ugrupowania arabskie – Raam i koalicja trzech partii o nazwie Wspólna Lista – mogą zdobyć 16 mandatów. Mogłyby więc odegrać rolę języczka u wagi w formowaniu przyszłego rządu, nawet bez formalnego w nim udziału. Partiom arabskim jest zdecydowanie bliżej do opozycji niż ekstremalnie prawicowej koalicji Netanjahu. Jak na razie ani obóz Netanjahu, ani ugrupowania opozycji pod wodzą największej w nim partii Jaszar z Gadim Eisenkotem na czele nie ma w sondażach przewagi gwarantującej zwycięstwo.