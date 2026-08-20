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Rosyjskie sojusze rozłażą się w szwach

Państwa sąsiadujące z Moskwą szukają nowych patronów. Miotający się Kreml wywołuje konflikty tam, gdzie są nikomu niepotrzebne.

Publikacja: 20.08.2026 04:26

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Kremlin.ru

Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego ataki na rosyjskie rafinerie przyspieszyły erozję strefy wpływów Kremla.
  • Jakie kroki podejmują kraje Azji Środkowej, by uniezależnić się militarnie i gospodarczo.
  • Które światowe mocarstwa – Chiny, Indie czy USA – wypełniają próżnię po Rosji w regionie.
  • W jaki sposób Moskwa traci kontrolę, wywołując konflikty z kluczowymi partnerami.
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Ledwo Moskwie udało się załagodzić spór z Azerbejdżanem o azerski samolot zestrzelony w 2024 r., gdy azerska prokuratura generalna wysłała listy gończe za rosyjskim urzędnikiem i dwoma putinowskimi propagandystami.

Cała trójka w dwóch audycjach w internecie omawiała rozbiór sąsiedniego kraju i zastosowanie „punktowych aktów terrorystycznych” w stosunku do władz w Baku. – Oświadczenia owych osób w żadnej mierze nie oddają polityki Moskwy wobec Baku – pierwszy chyba raz przedstawicielka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych zdezawuowała wystąpienia propagandystów Kremla.

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