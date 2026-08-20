Ledwo Moskwie udało się załagodzić spór z Azerbejdżanem o azerski samolot zestrzelony w 2024 r., gdy azerska prokuratura generalna wysłała listy gończe za rosyjskim urzędnikiem i dwoma putinowskimi propagandystami.

Cała trójka w dwóch audycjach w internecie omawiała rozbiór sąsiedniego kraju i zastosowanie „punktowych aktów terrorystycznych” w stosunku do władz w Baku. – Oświadczenia owych osób w żadnej mierze nie oddają polityki Moskwy wobec Baku – pierwszy chyba raz przedstawicielka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych zdezawuowała wystąpienia propagandystów Kremla.