Ledwo Moskwie udało się załagodzić spór z Azerbejdżanem o azerski samolot zestrzelony w 2024 r., gdy azerska prokuratura generalna wysłała
listy gończe za rosyjskim urzędnikiem i dwoma putinowskimi propagandystami.
Cała trójka w dwóch audycjach w internecie omawiała rozbiór
sąsiedniego kraju i zastosowanie „punktowych aktów terrorystycznych” w stosunku
do władz w Baku. – Oświadczenia owych osób w żadnej mierze nie oddają polityki
Moskwy wobec Baku – pierwszy chyba raz przedstawicielka rosyjskiego ministerstwa
spraw zagranicznych zdezawuowała wystąpienia propagandystów Kremla.