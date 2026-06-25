– Witam w rodzinnym Gdańsku, drodzy przyjaciele. Wasza obecność jest znakiem dla całego świata, że słowo „solidarność”, tak mocno związane z tym miejscem, nie jest pustym sloganem, lecz treścią naszego codziennego życia, naszych codziennych działań, współpracy i naszej wielkiej, dziejowej misji – mówił Donald Tusk.

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– Wszyscy stoimy dziś przed wielkim zadaniem – pełnego zjednoczenia Europy i całego wolnego świata wobec agresji oraz niepewności, w jakiej pogrążył się świat w ostatnich latach. Ta jedność i solidarność są wartościami głęboko zakorzenionymi również w historii – kontynuował premier.

- Jestem dumny z tego, że tak wielu z was – premierów, prezydentów, przewodniczących i przedsiębiorców – przybyło do Gdańska. Przez najbliższe dwa dni będziecie wspólnie pracować nad wielkim projektem odbudowy Ukrainy po wojnie. Szczególnie serdecznie chcę powitać współgospodynię tego wydarzenia, premier Ukrainy Julię Swyrydenko. Julio, czuj się tutaj jak u siebie w domu – mówił Tusk.

Donald Tusk: Gdańsk jest symbolem odbudowy po wojnie

– Zaproponowałem Gdańsk jako miejsce tego spotkania ze względu na jego głęboki, symboliczny wymiar. Historyczna część miasta została zniszczona niemal w 100 procentach. To właśnie tutaj rozpoczęło się największe nieszczęście Europy i świata – II wojna światowa – ze wszystkimi jej tragicznymi konsekwencjami. Zaledwie kilkaset metrów stąd padły pierwsze strzały tej wojny – kontynuował szef rządu.

– Ci z was, którzy już wczoraj mogli pospacerować po Gdańsku, zobaczyli, czym jest cud odbudowy. To miejsce pokazuje, że taki cud jest możliwy, gdy ludzie naprawdę tego pragną, gdy potrafią wywalczyć pokój i są zdeterminowani, by czynić dobro. Gdańsk został podniesiony z gruzów i stał się przykładem wyjątkowej rekonstrukcji – nie tylko architektonicznej. Udało się przywrócić duch tego miasta. To samo czeka Ukrainę – stwierdził.

Premier: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie i wzajemnym szacunku

– Wszyscy wierzymy, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji, a nasze plany odbudowy nie są mirażem. Mówimy o odbudowie, ponieważ wierzymy, że jest ona możliwa. To możliwe dzięki naszej solidarności. Odbudowa to nie tylko budynki, elektrownie, szkoły i infrastruktura. To także to, co jest w nas. Ukraina chce być częścią zjednoczonej Europy. Warunkiem tego zjednoczenia zawsze było zrozumienie własnej historii i zdolność do pojednania – powiedział Tusk.

– To właśnie w Gdańsku rozpoczęła się wojna, która skłóciła wielkie narody – wydawało się, że na zawsze. Kto mógł wtedy przypuszczać, że po wojnie Niemcy, Francuzi, Polacy i Anglicy będą potrafili ze sobą rozmawiać i wspólnie budować przyszłość, tak aby wyglądała ona zupełnie inaczej? Pamiętajcie o tym. Mam dziś przywilej mówić to, co naprawdę czuję i co naprawdę myślę. Pamiętajcie – przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie i wzajemnym szacunku. Solidarność może stać się rzeczywistością, jeśli otworzymy nasze serca i umysły na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość. Głęboko w to wierzę – dodał.

Konferencja w Gdańsku bez prezydenta Ukrainy. Premier Julia Swyrydenko zamiast Wołodymyra Zełenskiego

Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko ogłosiła we wtorek, że będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji podczas URC 2026. Jak przekazała, w jej skład wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, przedsiębiorstw państwowych, wspólnot lokalnych, rządu i parlamentu. Zadaniem delegacji ma być osiągnięcie konkretnych porozumień wzmacniających zdolności obronne i odporność Ukrainy oraz rozszerzających współpracę gospodarczą z partnerami.

Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentował prezydent Wołodymyr Zełenski. Jeszcze we wtorek rano źródła dyplomatyczne mówiły PAP, że Zełenski cały czas rozważa, czy przyjechać do Polski. Według komentatorów jego wątpliwości związane były z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego.

Taką decyzję polski prezydent podjął w ubiegłym tygodniu. Było to następstwem decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”, która spotkała się w Polsce z falą krytyki. W odpowiedzi na ruch Nawrockiego Zełenski odesłał w sobotę swój order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Premier Tusk we wtorek przed posiedzeniem rządu podkreślał, nie przyłoży ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Zaznaczył, że w interesie Polski jest budowanie relacji z Ukrainą „na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości”. Pytany później o udział Swyrydenko zamiast Zełenskiego w konferencji, ocenił, że traktuje to jako „gest na rzecz deeskalacji napięcia”. W jego ocenie może to oznaczać sprawniejsze przeprowadzenie konferencji, „bez niepotrzebnych napięć”.

Gdańsk gospodarzem Ukraine Recovery Conference

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026) - dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. Jej celem jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję. W środę wydarzenie poprzedzą spotkania wysokiego szczebla, w tym posiedzenia platformy koordynacji darczyńców oraz grupy G7+ ds. energii dla Ukrainy.