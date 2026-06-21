O śmierci Ramiro Valdésa poinformował prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel. We wpisie w serwisie X napisał on, że śmierć Valdésa jest „bolesna, niczym strata ojca”. Polityk zaznaczył, że zmarły był lolajnym współpracownikiem Fidela Castro i jego brata, Raula.

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Miguel Díaz-Canel nie podał przyczyny śmierci Ramiro Valdésa, który nie pokazywał się publicznie od ubiegłego roku.

Nie żyje bliski współpracownik Fidela Castro i „Che” Guevary

Ramiro Valdés był przez dekady jedną z najważniejszych postaci w kubańskim, komunistycznym aparacie władzy. Przyznano mu tytuły „Bohatera Republiki” oraz „Dowódcy Rewolucji”. Do 2019 r. Valdés zasiadał w Biurze Politycznym rządzącej Komunistycznej Partii Kuby.

Urodzony w 1932 r. Valdés miał 21 lat, gdy u boku Fidela Castro w lipcu 1953 r. brał udział w ataku na koszary Moncada w Santiago de Cuba, pierwszej próbie powstania zbrojnego przeciwko rządom gen. Fulgencio Batisty. Castro został wówczas aresztowany, wolność odzyskał po amnestii w 1955 r.

Ramiro Valdés na manifestacji pierwszomajowej w 2011 r. Foto: REUTERS/Desmond Boylan

Castro, Valdés i inni kubańscy rewolucjoniści znaleźli się później w Meksyku. Stamtąd grupa 82 z nich wypłynęła na jachcie Granma, by dostać się na Kubę i podjąć działania w celu obalenia władz. Pokonani przez siły rządowe, rewolucjoniści (wśród nich bracia Fidel i Raul Castro, Ernesto „Che” Guevara oraz Valdés) schronili się w górach Sierra Maestra. Valdés był wówczas zastępcą „Che” Guevary, brał udział w bitwie o Santa Clarę, po której 1 stycznia 1959 r. Batista uciekł z Kuby, a Castro ogłosił całkowite zwycięstwo.

Ramiro Valdés chwalił się tym, jak na Kubie zwalczano kontrrewolucję

Odkąd rewolucjoniści pod wodzą Castro przejęli władzę na Kubie, Valdés stał się jedną z centralnych postaci nowych rządów. Był założycielem kubańskiej agencji wywiadowczej, Generalnej Dyrekcji Wywiadu, znanej jako G2, pełnił też funkcję ministra spraw wewnętrznych, wiceministra obrony, ministra informacji i komunikacji, a także wiceprezydenta Kuby.

– Nikt nie przemieszczał się bez wiedzy bezpieki, to nam pozwoliło zinfiltrować organizacje kontrrewolucyjne – mówił w 2018 r. w wywiadzie dla kubańskiej telewizji państwowej, o czym przypomniała AFP.

Nawet gdy pod koniec drugiej dekady obecnego stulecia Raul Castro nadzorował proces przekazywania władzy na Kubie przez „historyczne pokolenie” młodszym, Valdés zajmował kluczowe stanowiska w państwie – ostatnio jako wicepremier zajmował się kryzysem energetycznym na wyspie, pojawiając się u boku prezydenta i nawołując do ograniczania zapotrzebowania na energię i oszczędzanie prądu.

Podobnie jak Fidel Castro i „Che” Guevara, Ramiro Valdés chodził w oliwkowym mundurze, do końca życia nosił też zarost w stylu Lwa Trockiego. Były wiceprezydent Kuby był zwolennikiem systemu jednopartyjnego i współzałożycielem Komunistycznej Partii Kuby, wielokrotnie publicznie chwalił rewolucję kubańską.