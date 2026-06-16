Do zdarzenia doszło we wtorek 16 czerwca po godzinie 10:00 podczas sesji Rady Miasta Poznania, gdy miało zostać przegłosowane m.in. absolutorium dla władz samorządu. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak przedstawił raport o stanie miasta. Po wystąpieniu samorządowca, w trakcie przedstawiania kolejnych danych statystycznych, prezydent Poznania zasiadł w ławce, po czym do sali sesyjnej wtargnęła grupa osób. Jeden z mężczyzn miał ze sobą tort z bitą śmietaną, którym rzucił w twarz prezydenta Poznania.

Reklama Reklama

– Pogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami w PIM-ach (Poznańskie Inwestycje Miejskie) i właśnie na to zasługujesz – krzyczał napastnik. Inne osoby rozdawały ulotki z hasłem "Wilczy bilet dla Jacka Jaśkowiaka za antyspołeczną politykę!". Podpisał się pod nimi Kolektyw Ruch Klimatyczny Jazda.

Z powodu ataku sesja została przerwana.

Nagranie z incydentu opublikowało m.in. Radio Poznań. – To jest wotum nieufności Poznaniaków dla pana prezydenta Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje – wykrzyczał mężczyzna, który zaatakował tortem prezydenta Poznania. Protestujący został obezwładniony przez strażników miejskich. – Pycha kroczy przed upadkiem – krzyczał, gdy wyprowadzała go policja.

Jacek Jaśkowiak o incydencie: atak fizyczny to przekroczenie pewnych granic

W wypowiedzi dla mediów, udzielonej tuż po incydencie, Jaśkowiak określił zdarzenie „przekroczeniem pewnych granic”. – Jestem odporny psychicznie i oczywiście, że nie boję się ataków ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem – mówił Jaśkowiak. – Można mieć różne poglądy, ale atak fizyczny na pracownika samorządu i zrobienie tego podczas sesji jest absolutnie przekroczeniem wszelkich granic – ocenił.

Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 r. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze głosowania ponad 70 proc. poparcia. Konkurent samorządowca, kandydat Zjednoczonej Prawicy Zbigniew Czerwiński, zdobył niespełna 30 proc. głosów.

Artykuł jest aktualizowany