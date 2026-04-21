Postanowienie prezydenta w sprawie nadania tytułu zostało opublikowane w „Monitorze Polskim” i datowane na 18 lutego 2026 r. Wśród wyróżnionych znalazł się także prof. Maciej Chałubiński, mimo że informacja o jego śmierci była publicznie znana od sierpnia ubiegłego roku.

Kancelaria Prezydenta nie wiedziała o śmierci profesora

Jak wyjaśnia portalowi „Puls Medycyny” Biuro Mediów i Listów Prezydenta, wniosek o nadanie tytułu wpłynął w 2025 r. z Rady Doskonałości Naukowej. W trakcie procedowania nie przekazano do KPRP informacji o śmierci naukowca. Kancelaria dowiedziała się o tym już po podpisaniu wniosku przez prezydenta.

Według obowiązujących przepisów tytuł profesora nie może być nadany osobie zmarłej. KPRP zapewnia, że sytuacja ma charakter niezamierzony i jest efektem braku komunikacji między instytucjami.

KPRP zapowiada podjęcie działań naprawczych w ramach obowiązujących procedur. Nie wskazano jednak szczegółów ani terminu formalnego skorygowania decyzji.

Dorobek profesora Chałubińskiego

Prof. Maciej Chałubiński był uznanym ekspertem w swojej dziedzinie. Kierował Kliniką Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, współtworząc jej rozwój i strukturę.

Był autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz współautorem podręczników medycznych. Jego badania koncentrowały się m.in. na mechanizmach nadwrażliwości, zaburzeniach odporności oraz nowoczesnych metodach leczenia chorób alergicznych.

Współpracował z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, w tym ze Szwajcarskim Instytutem Alergii i Astmy przy Uniwersytecie w Zurychu. Był również członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej oraz aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.