Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec objęła samodzielne prowadzenie, uzyskując w badaniu 26 proc. wskazań. To wynik niezmieniony w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Na drugim miejscu znalazł się blok partii chadeckich Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) i Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU), które zanotowały spadek o 1 pkt. proc. do poziomu 25 proc. Jeszcze na przełomie 2024 i 2025 r. AfD traciła do CDU/CSU około 10 pkt. proc. Rok temu wyniki obu partii były już zbliżone, po czym w wakacje formacja kanclerza Friedricha Merza znów miała pewną przewagę, ale później znów poparcie dla obu ugrupowań się wyrównało.

Nowy sondaż w Niemczech. Złe wieści dla SPD. Jest najsłabsza od lat

Koalicyjna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) zajęła trzecie miejsce z wynikiem 13 proc., co oznacza spadek o 1 pkt. proc. i najniższy poziom poparcia od stycznia 2024 r., kiedy to zresztą tak niski wynik osiągnęła tylko raz.

Poparcie dla pozostałych ugrupowań pozostało stabilne. Sojusz 90/Zieloni uzyskał 12 proc., a Die Linke – 11 proc. Wolna Partia Demokratyczna (FDP) osiągnęła 3 proc., natomiast Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) poprawił wynik o 1 pkt. proc. do 4 proc. Pozostałe ugrupowania w sumie uzyskały 6 proc.

Łączne poparcie dla rządzącej koalicji CDU/CSU i SPD wynosi 38 proc., czyli o 7 pkt. proc. mniej niż w wyborach parlamentarnych w 2025 r. Z badania wynika, że około 13 proc. głosów przypada na partie, które nie przekraczają progu wyborczego.

Z wyliczeń „Bilda” wynika, że większość parlamentarna byłaby możliwa przy poparciu na poziomie 44 proc. Tego progu nie osiągnęłyby ani obecna koalicja CDU/CSU i SPD, ani układ SPD, Zielonych i Lewicy. Większość dawałaby jedynie „kenijska” koalicja CDU/CSU, SPD i Zielonych, która uzyskałaby łącznie 50 proc. CDU/CSU kategorycznie wyklucza koalicję z AfD.

Sondaż przeprowadzono na próbie 1199 respondentów. Maksymalny błąd statystyczny wynosi 2,9 pkt. proc.