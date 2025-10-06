Kazimierz Wóycicki: „To nie są czasy, żeby się martwić o budżet – to są czasy przedwojenne”

Aktualizacja: 06.10.2025 17:23 Publikacja: 06.10.2025 17:00
W nocy, z 4 na 5 października, Rosjanie przypuścili jeden z najpotężniejszych ataków na Lwów, miasto na zachodzie Ukrainy, położone niedaleko granicy z Polską. Mieszkańcy wiedzą, że zagrożenie może przyjść w każdej chwili. – „Już kilkanaście razy przeżyłem alarmy bombowe. To nie jest teatr” – mówi Wóycicki. – „To rzeczywistość, w której zbrodnicze ataki Rosjan dotykają przede wszystkim cywilów”.
Choć Lwów bywa postrzegany jako bezpieczne zaplecze Ukrainy, codzienność pokazuje coś innego. Miasto, które w weekendy tętni życiem, wieczorami zamiera w ciszy syren alarmowych. Na cmentarzu Łyczakowskim powstało marsowe pole grobów żołnierzy – to miejsce pokazuje, że wojna jest wszędzie.
Wóycicki zauważa, że mimo dramatu, społeczeństwo ukraińskie staje się coraz bardziej zintegrowane. – „Nie ma nacjonalizmu. Jest państwowość i silne poczucie wspólnoty. Tego w Polsce często nie rozumiemy” – mówi.
Ukraińcy, według Wóycickiego, zbudowali nowoczesną, technologiczną armię, która – jak twierdzą eksperci – może być dziś jedną z najlepiej zorganizowanych na świecie. Widać to również w sferze edukacji. Wóycicki wykłada na elitarnej uczelni grekokatolickiej, wspieranej przez diasporę z USA, Kanady i Niemiec. – „To miejsce nowoczesne, zintegrowane i otwarte. Symbol przemiany Ukrainy” – podkreśla.
Wóycicki krytycznie ocenia działania polskich polityków, którzy – jego zdaniem – poddają się wpływom rosyjskiej narracji historycznej. – „To nie jest czas na rozliczenia historyczne. Wymaganie od Ukrainy wdzięczności i przeprosin, gdy ich obywatele giną za wolność, to moralny upadek” – mówi ostro.
W obliczu zagrożenia Ukraińcy zachowują jedność i powagę. – „W mediach nie słychać kłótni. Politycy mówią jednym głosem, bo wiedzą, że ich przetrwanie zależy od wspólnoty” – relacjonuje Wóycicki. Dla kontrastu, w Polsce – jak podkreśla – dominuje rozgrywka i chaos.
