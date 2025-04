Debata w Telewizji Republika. Nawrocki przeciw euro. Hołownia do Mentzena: Kłamca

Krzysztof Stanowski powiedział, że „ludzie latami czekają na zabiegi, a pacjenci stali się krajem żebraczym”, że jeśli jest naprawdę duży problem medyczny, to uruchamiane są zbiórki na leczenie za granicą. - To jest skandal, to jest straszne, na to się nie da patrzeć, to rozdziera serce" - mówił. Powiedział, że to nie jest kompetencja prezydenta, by zajmować się ochroną zdrowia.

Marek Woch ironizował, że system jest dobrze poukładany przez polityków, ale przeszkadzają w tym pacjenci. - Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją patologiczną - przekonywał. Kompetencje NFZ przekazałby do samorządów.

Grzegorz Braun zadeklarował, że ochrona zdrowia będzie dla niego jednym z najważniejszych zadań do wykonania. - WHO do kosza! - mówił. - Tak jak Donald Trump wyrzucił WHO (Światową Organizację Zdrowia) do kubła tę szkodliwą politykę, tak i my w Polsce powinniśmy tego dokonać - powiedział Grzegorz Braun.

Artur Bartoszewicz przekonywał, ze z ust polityków, którzy rządzili przez ostatnich 30 lat słychać tylko „jęczenie i stękanie”. - Dzisiaj słyszymy, z potrzeba więcej kasy, a system się sam uzdrowi. System się sam nie uzdrawia, gdy wrzuca się do niego więcej pieniędzy – mówił. Powiedział, że zacząć trzeba od „prostej rzeczy”, by obywatele Rzeczypospolitej powinni być leczeni w ochronie zdrowia finansowanej przez obywateli Rzeczypospolitej. - Dzisiaj pozwolono na to, by inne państwo korzystało z naszego systemu ochrony zdrowia – mówił. Innym aspektem jest, jego zdaniem, rozdzielenie sfery prywatnej od sfery publicznej w ochronie zdrowia.