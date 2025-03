Burza po "bezprecedensowym" spotkaniu Muska w Pentagonie. Padły żądania kar za ujawnienie "fałszywych informacji"

Jak zauważa Reuters firmy Muska mają wiele kontraktów z Departamentem Obrony, co budzi obawy dotyczące możliwości konfliktu interesów między jego przedsięwzięciami biznesowymi i rolą, jaką Musk odgrywa w administracji Donalda Trumpa. W piątek Musk spotkał się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem, który odpowiada za znaczną część wydatków rządu federalnego.

„Tajne plany wojny z Chinami”? Musk: to czysta propaganda!

„New York Times” informował wcześniej, że Musk zostanie poinformowany podczas wizyty w Pentagonie o tajnych planach wojny z Chinami, co dementował zarówno sam Musk, jak i prezydent Donald Trump. Musk nazwał raport „czystą propagandą” i wezwał do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom, które ujawniły tę informację. „Z niecierpliwością czekam na ściganie tych (urzędników) z Pentagonu, którzy złośliwie przekazują fałszywe informacje do NYT. Zostaną znalezieni” – stwierdził Musk przed spotkaniem z Hegsethem.

Rzecznik wydawcy „New York Times” skomentował, że śledztwa w sprawie przecieków „mają na celu ostudzenie komunikacji między dziennikarzami a ich źródłami i podważenie zdolności wolnej prasy do ujawniania istotnych informacji, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać ukryte”.