Nieoficjalnie: Odwołano spotkanie grupy Ramstein

Grupa Ramstein powstała w odpowiedzi na pełnowymiarową inwazję Rosji na Ukrainę. Stanowi ona platformę ponad 50 państw i organizacji, w ramach której opracowano mechanizm regularnej pomocy wojskowej dla Ukrainy w postaci dostaw broni, szkolenia żołnierzy czy naprawy sprzętu. Spotkania w tym formacie na różnym szczeblu odbywają się co miesiąc.

Joe Biden odwołał wizytę w Niemczech. Powodem potężny huragan Milton

Joe Biden miał wyruszyć w podróż do Niemiec, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu liderów grupy państw wspierających Ukrainę, a potem udać się w swoją pierwszą podróż do Angoli. Plany prezydenta USA pokrzyżowało jednak uderzenie huraganu Milton na Florydę, które spodziewane jest w środę lub czwartek.

„Dzisiaj wydałem rozkaz 1500 żołnierzom służby czynnej skierowania się do zachodniej Karoliny Północnej, aby pomóc w działaniach reagowania i usuwania skutków katastrof, w akcji bierze udział ponad 7000 pracowników federalnych” – podkreślał wcześniej Joe Biden we wpisie opublikowanym na platformie X.

Huragan Milton ma być jednym z najsilniejszych dotąd w historii USA. Zmierza on w stronę Stanów Zjednoczonych z prędkością 19 km/h i czerpie energię z ciepłej wody Zatoki Meksykańskiej. Oczekuje się, że gdy dotrze do wybrzeży obszaru Tampa Bay na zachodnim wybrzeżu Florydy, wiatr osiągnie prędkość do 200 km/h, a następnie maksymalna prędkość wiatru wyniesie już 285 km/h.

Od wtorkowego poranka w Tampa Bay obowiązuje zarówno ostrzeżenie przed huraganem, jak i ostrzeżenie o falach sztormowych, ponieważ Narodowe Centrum Huraganów (NHC) prognozuje, że miasto może zostać zalane przez fale o wysokości od trzech do czterech metrów. Setkom tysięcy mieszkańców społeczności położonych na zachodnim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej nakazano ewakuację.