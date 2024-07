Kreml — jak stwierdził Pieskow „nie sądzi, aby obecna administracja USA ponosiła odpowiedzialność za zamach na kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa”, lecz - dodał - odpowiedzialna jest za „stworzenie atmosfery, która sprowokowała atak”.

Reklama

Maria Zacharowa: USA dosłownie podsycają nienawiść

W podobnym tnie wypowiedziała się rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Stwierdziła we wpisie w serwisie Telegram, że „​​Waszyngton zachęca do podsycania nienawiści wobec swoich przeciwników politycznych”. „Dwa miesiące temu zwróciłam uwagę na fakt, że Stany Zjednoczone dosłownie podsycają nienawiść do przeciwników politycznych, a także podają przykłady amerykańskiej tradycji prób zamachów na prezydentów i kandydatów na prezydenta” – napisała na swoim kanale Telegram, cytując swój post o historii prób zamachów na amerykańskich polityków.

Redaktor naczelna grupy medialnej Rossija Segodnia i kanału Russia Today Margarita Simonjan, komentując strzelaninę na wiecu byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, stwierdziła we wpisie na kanale Telegram, że "gdy wyczerpią się sposoby na pozbycie się niewygodnego polityka, wchodzi stary, dobry Lee Harvey Oswald.”