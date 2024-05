Jednak wcześniejsze wysiłki Biełousowa doprowadziły do tego, że produkcja rosyjskich dronów wzrosła, ale na 95 proc. uzależniła się od zagranicznych komponentów.

Nowy minister obrony Rosji jest „ekonomicznym guru Putina”?

Mimo to część ekspertów twierdzi, że był on „ekonomicznym guru Putina”, pracując z nim od czasów, gdy ten był premierem. Bez wątpienia Biełousowowi pomagają w utrzymaniu takich stosunków jego własne poglądy, że „Rosja otoczona jest pierścieniem wrogów” – identyczne jak u Putina. - W 2014 roku tylko on z ekonomistów otaczających Putina poparł przyłączenie Krymu – przypomina jeden z kremlowskich urzędników.

- Biełousow zawsze występował za zwiększenie wydatków państwa. (…) To jeden z urzędników, którzy zarazili Putina ideą rozwijania gospodarki cyfrowej i blockchainów – mówi kolejny.

Jego obecne zadania przedstawił rzecznik Kremla. – Budżet ministerstwa obrony i całego „bloku mundurowego” (m.in. Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, wszystkie służby specjalne, Gwardia Rosyjska, MSW, etc. - red.) wynosił ok. 3 proc., a obecnie osiągnął już 6,7 proc. (nie jest jasne, od czego rzecznik liczy procenty, prawdopodobnie od PKB — red.). To nie są krytyczne wielkości, (…) ale my stopniowo zbliżamy się z powodu znanych przyczyn, z powodu znanych geopolitycznych warunków wokół nas, do sytuacji z połowy lat 80. ubiegłego wieku, gdy udział w wydatkach „bloku mundurowego” wynosił 7,4 proc. – mówił Pieskow o tym, czego boi się Putin i do czego nie może dopuścić Biełousow.

Pochodzący z KGB lokatorzy Kremla cały czas pamiętają, że ZSRR runął pod ciężarem wydatków zbrojeniowych, narzuconych mu przez prezydenta USA Ronalda Reagana i za wszelką cenę chcą tego uniknąć.„Czy będzie on ministrem na wiele lat? Moja spontaniczna reakcja: nie. Raczej wygląda na biegacza na krótszym dystansie, któremu będzie towarzyszyć sprzątanie: usuwanie wiceministrów, jakieś zmiany organizacyjne, no i audyt” – Dara Massicot przedstawia jednak inną wizję zadań Biełousowa.