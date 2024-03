Afera na Węgrzech. W Budapeszcie protest przeciwko Viktorowi Orbánowi. "Zrezygnuj"

Śledczy mają zorganizować w tej sprawie konferencję prasową w czwartek.



Oskarżenia pojawiły się w czasie, gdy Fidesz przygotowuje się do wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu. Wcześniej doszło do skandalu, który doprowadził do dymisji prezydent Węgier Katalin Novak i byłej minister sprawiedliwości, po tym gdy ujawniono że prezydent ułaskawiła mężczyznę oskarżonego o tuszowanie pedofilii.



Viktorowi Orbánowi zaszkodzi mąż, który nagrał byłą żonę?

43-letni Magyar chce stworzyć nową partię, która rzuci wyzwanie Fideszowi.



- Węgrzy wam dziękują... za przybycie tu tysiącami... by powiedzieć tym u władzy, że macie dość - mówił Magyar.



Na nagraniu umieszczonym na profilu Magyara na Facebooku, Varga ujawniła, że współpracownicy premiera Węgier powiązani z szefem gabinetu premiera sugerowali prokuratorom, aby usunęli część dokumentów w sprawie Volnera i Schadla.



- Mówili prokuratorom co powinno być skasowane, ale prokuratorzy całkowicie się do tego nie stosowali — mówi Varga na nagraniu.