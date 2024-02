Kisielow zaznaczył, że ewentualna rozmowa zostałaby przetłumaczona na wiele języków i rozpowszechniona na licznych platformach medialnych i mediach społecznościowych.



Rosyjski propagandysta podpowiada Bidenowi „najskuteczniejszą metodę”

Podczas swojego autorskiego programu „Wiesti Niedieli” Kisieliow stwierdził, że Biden powinien odpowiedzieć na propozycję „w sposób polubowny”.

- Najlepszą i najskuteczniejszą opcją dla Białego Domu byłby wywiad lustrzany z rosyjskim dziennikarzem. Jak to się mówi, czekamy na odpowiedź jak słowik w lecie – powiedział Kisielow.

Wywiad Tuckera Carlsona z Putinem. Kłamstwa o Polsce

Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin udzielił wywiadu amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi, który ukazał się w nocy 9 lutego. Większość dwugodzinnej rozmowy poświęcona była operacji wojskowej na Ukrainie, stosunkach Rosji z NATO

Była to pierwsza rozmowa Putina z zachodnim dziennikarzem od rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie. Sam Carlson swoją chęć rozmów z prezydentem Rosji tłumaczył stwierdzeniem, że Amerykanie „nie mają pojęcia” o tym, co dzieje się w Rosji i na Ukrainie. Zaznaczył, że przyjechał do Moskwy „nie z miłości do Władimira Putina, ale z miłości do Stanów Zjednoczonych”.

W rozmowie z Carlsonem Putin wielokrotnie poruszał sprawy związane z Polską, i wielokrotnie mijał się z prawdą. Po publikacji wywiadu polskie MSZ opublikowało obszerne sprostowanie.