Niemcy. Skrajni populiści z AfD blisko ekstremizmu

– To wszystko, co się obecnie dzieje, jest niczym innym jak teatrem politycznym zaaranżowanym przez siły lewicowe. Nie można wykluczyć, że cała ta fala oburzenia i protestów skonsoliduje AfD, która wyjdzie z tego starcia zwycięsko. Widać to już w Dolnej Saksonii, gdzie AfD nieco się wzmocniła – tłumaczy prof. Werner Patzelt, politolog z Drezna zajmujący się AfD od lat.

Jego zdaniem dwie trzecie dziennikarzy niemieckich mediów ma lewicowe poglądy, co wpływa na kształtowanie opinii publicznej. W tej sytuacji doniesienia o całkowicie nierealnych planach „reemigracji” posłużyły jedynie do podgrzania atmosfery.

Eksperci ostrzegają przed radykalizacją AfD

Wielu ekspertów ostrzega jednak przed dalszą radykalizacją AfD. Fala protestów może ten proces nawet przyśpieszyć. W ostatnim rocznym raporcie niemieckiego kontrwywiadu czytamy, że mniej więcej jedna czwarta członków AfD prezentuje poglądy ekstremistyczne. Oznacza to, że nie akceptują fundamentalnych wartości systemu opartego na ustawie zasadniczej. – Najbardziej agresywną i bojową formą ekstremizmu jest terroryzm – czytamy na stronach niemieckiego MSW.

AfD do terroryzmu bardzo daleko, ale wiele środowisk dmucha na zimne. – Celem naszych demonstracji jest doprowadzenie do delegalizacji AfD – mówi „Rzeczpospolitej” Anselm Renn z „Więcej demokracji” (Mehr Demokratie), jednej z największych organizacji przygotowujących protesty.

Obawia się dojścia do władzy AfD w landach wschodnich w wyniku jesiennych wyborów do parlamentów, jak np. w Turyngii, gdzie szefem jest Björn Höcke, określany powszechnie mianem największego ekstremisty w szeregach AfD. – Nie jest ekstremistą. Nie ma takich w chwili obecnej w naszej partii – zapewniał w niedawnym talk-show Tino Chrupalla, szef AfD.