Wicepremier Danii przechodzi na natychmiastową polityczną emeryturę

Wcześniej Ellemann-Jensen przebywał na półrocznym zwolnieniu lekarskim w związku ze skutkami przeciążenia stresem.



Wicepremier poszedł na L4, bo "nie mógł ustać na nogach" w związku ze stresem

W maju, pisząc o swoim powrocie do pracy planowanym na sierpień, Ellemann-Jensen wyjaśniał, że "musiał udać się na zwolnienie lekarskie" ponieważ "było to niezbędne dla jego zdrowia". "Myślałem, że głowa mi eksploduje, miałem problem, by ustać na nogach" - wspominał.



"Ale jednocześnie było to dla mnie trudne, ponieważ w głębi czułem, że muszę dbać o innych i nigdy się nie poddawać. Dlatego ignorowałem wiele oznak, że doświadczam nadmiernego stresu. To był błąd" - pisał wówczas.