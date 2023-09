Migranci idą przez Polskę. Możliwe kontrole na granicach

O możliwości wprowadzenia kontroli, choć bez szczegółów, jak miałyby one wyglądać, mówili w weekend kanclerz Olaf Scholz i minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Z obserwacji Niemców wynika, że sytuacja na granicy z Polską jest poważniejsza niż wskazywałyby na to statystyki przekazywane przez nasz kraj. Niemiecka policja twierdzi, że przy granicy z Polską zatrzymała tylko w I półroczu 12 tys. nieudokumentowanych migrantów.

Nielegalni migranci

Unijna agencja zarządzania granicami Frontex podaje, że w okresie od stycznia do września na wschodniej granicy UE (co obejmuje Polskę, ale też państwa bałtyckie czy Słowację) zanotowano niespełna 3,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Oznacza to, że znacznie więcej osób może przemykać się przez mur na granicy z Białorusią oraz przekracza granicę Polski z południa, idąc szlakiem z Bałkanów Zachodnich. I potem rusza do Niemiec, bo szlak przez Austrię jest lepiej chroniony.

Czytaj więcej Polityka Mateusz Morawiecki zapowiada kontrole na granicy ze Słowacją Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, iż polecił szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu, aby na granicy Polski ze Słowacją wprowadzać kontrole "tych busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują nielegalni imigranci". Morawiecki zaapelował też do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, aby ten nie wtrącał się w polskie sprawy.

Państwo członkowskie nie musi mieć zgody Komisji Europejskiej ani innych państw strefy Schengen, żeby wprowadzić tymczasowe kontrole na granicach wewnętrznych UE. Musi jednak poinformować o tym KE. – Na chwilę obecną nie mamy notyfikacji takiej decyzji. Ale nasze stanowisko jest od dawna znane. Wprowadzenie kontroli musi mieć charakter wyjątkowy, bardzo ograniczony w czasie i to musi być środek ostateczny – powiedziała Anita Hipper, rzeczniczka Komisji Europejskiej.

Przepisy Schengen pozwalają na przywrócenie kontroli ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo wewnętrzne lub stosunki międzynarodowe oraz z przyczyn związanych z poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego. Takie kontrole można wprowadzić na okres do sześciu miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może być przedłużony najpierw do roku, a potem do dwóch lat. Ale w przypadku takiego przedłużenia konieczna już jest zgoda KE oraz innych państw strefy Schengen.