Bogusław Wołoszański: Nie zdradziłem Polski, nie działałem przeciwko Polakom

Wyciągają panu różne rzeczy z przeszłości, że był pan w PZPR oraz pańską agenturalną przeszłość. Jak to było?

Wyjeżdżając do Londynu, chciałem to wykorzystać do stworzenia znaczącego programu historycznego. Uważałem, że zapisanie się do wywiadu bardzo mi w tym pomoże. I tak się w istocie stało. Nie zdradziłem Polski, ani nie działałem przeciwko Polakom. Nie zrobiłem nic złego, ale przecież nie o to chodzi ludziom, którzy mnie atakują.

Nie podjąłem współpracy po to, żeby kogoś krzywdzić. Zajmowałem się poznawaniem terenu, którego dotychczas nie znałem Bogusław Wołoszański, kandydat na posła z list KO

Więc o co chodzi?

PiS chce mnie zniszczyć, tak jak każdego kto stanie mu na drodze do władzy. Zostałem już zaliczony do przeciwników PiS, czego najlepszym dowodem jest nagłe wycofanie mojego programu przez Telewizję Polską, która transmitowała go od 30 lat. W zasadzie bardzo im za to dziękuje, bo już sam nie mogłem patrzeć na programy sprzed 30 lat. Prezes Kaczyński powiedział, że wrogów trzeba niszczyć. Więc członkowie PiS posłuszni temu poleceniu wychodzą ze skóry, żeby je wykonać. Ale im się nie uda.

Telewizja Polska nie widziała nic złego w Wołoszańskim, który należał do PZPR emitując jego programy, ale widzi już coś złego w Wołoszańskim w kandydującym z list KO?