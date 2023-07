- Angela Merkel umieściła ukraińsko-rosyjską waśń w jednym miejscu. To właśnie należało teraz zrobić. To właśnie reprezentowaliśmy. Zachód teraz tego nie robi. Wysyła pieniądze, broń - aby walczyć, oczywiście Ukraińcy walczą. Zachód walczy do ostatniego ukraińskiego żołnierza - mówił Orban.

Zdaniem premiera Węgier Europa robi błąd prowadząc, by wojna wpłynęła na światową gospodarkę. Zasugerował, że wojna na Ukrainie powinna być odizolowana.

- Odcięli całą Europę od rosyjskiego gazu i to się rozprzestrzenia, jest jakiś rodzaj izolacjonizmu, gettoizacji. Całe to zjawisko było źle zarządzane od samego początku. Musimy wrócić do początku i zacząć od nowa: wrócić do stołu negocjacyjnego - powiedział.