Wałęsa: Podać rękę Kaczyńskiemu? Tak – jeśli padnie na kolana i przeprosi

Lech Wałęsa został zapytany również o to, czy jego zdaniem w polskiej polityce na ważnych stanowiskach są jacyś rosyjscy agenci. - Byłbym zdziwiony, gdyby ich nie było. Natomiast to nie w taki sposób się walczy. Mamy różnego typu służby - mówił, odnosząc się do komisji ds. rosyjskich wpływów.

Zdaniem byłego prezydenta, „jeśli teraz nie wyrzucimy PiS i nie załatwimy tego w sposób prawidłowy orz praworządny, to prędzej czy później wojna domowa jest nieunikniona”. - Można się zawsze dogadać, ale z ludźmi, którzy mają jakieś zasady. Tyle pluliśmy na komunistów, na Kiszczaka. A Kiszczak, kiedy walczył, był przekonany, że Rosja nam grozi i Wałęsa może do nieszczęścia doprowadzić - powiedział. - Więc tak rozumiał swój patriotyzm, walczył ze mną i walczył z wolną Polską. Ale kiedy zobaczył, że jednak Polska wybiła się na wolność, to powiedział prawdę. Więc walka ma swoje zasady i prawa, a pokój ma swoje zasady i prawa. Ci ludzie są gorsi od komunistów. Komuniści i faszyści zabierali nam ciało, mordowali nas, a ci ducha nam zabierają i Pana Boga do tego włączają. Przysięgają na Pana Boga. To są ludzie praktykujący, niewierzący - dodał.

Byłego prezydenta zapytano również, czy dziś podałby rękę prezesowi Kaczyńskiemu. - Tak. Jeśli padnie na kolana, przeprosi mnie, to ja jestem gotów — w imię mojej wiary i dobrych spraw, które mogą z tego wyjść, jestem gotów. Natomiast bez tego nie. A on mi to zrobił. Zmontował teczkę Kiszczaka i całą tę sprawę i na mnie sprawdził różne nieprzyjemne rzeczy. I teraz kontynuuje to - powiedział Wałęsa. - Gdybym był młodszy i miał więcej zdrowia, to dziś bym dał sygnał do zdecydowanej walki, bym ją poprowadził. Ale jestem już za stary i źle się czuję, więc nie jestem w stanie. Popieram Tuska, bo jest najlepszym politykiem na te czasy i będę robił wszystko, jeśli będą mnie prosić, wyznaczać, to jestem gotów. Będę wspierał, bo trzeba uratować Polskę przed wojną domową. Trzeba uratować przed Kaczyńskim i Macierewiczem i jeszcze innymi, którzy szkodzą i niszczą dorobek Polski - podkreślił w rozmowie z Onetem Lech Wałęsa.