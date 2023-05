- Mogliśmy szykować się do święta demokracji, święta wolności, wspólnego święta nas wszystkich, a dostajemy taki strzał na początku tej drogi. To porażające, nad tym się nie da przejść do porządku dziennego - dodał.

Marsz 4 czerwca to już w tej sytuacji nie jest wyłącznie manifestacja jednej partii politycznej Szymon Hołownia, lider Polski 2050

- 4 czerwca, ja i Władysław Kosiniak-Kamysz, chcemy być z tymi, którzy mogą pomóc nam odsunąć PiS od władzy i doprowadzić do tego, że ten koszmar wreszcie się skończy. Bo uważamy, że ta frontalna droga konfrontacji z PIS-em w postaci marszu 4 czerwca jest oczywiście jedną z dostępnych dróg, natomiast ich trzeba też wziąć "przez okrążenie", dotrzeć do tych, którzy z jakichś powodów na marsz się nie wybierają. My chcemy pojechać do nich i powiedzieć "tak, to są wasze rzeczy" - zaznaczył lider Polski 2050.



- Natomiast trzeba to też powiedzieć dziś bardzo jasno, że warszawski marsz 4 czerwca to już w tej sytuacji nie jest wyłącznie manifestacja jednej partii politycznej. To jest dziś rzecz o bezpieczeństwie narodowym. To jest dziś rzecz, spotkanie, manifestacja, która jasno będzie dawała wyraz, że trzeba mocno w Polsce powstrzymać kandydatów na dyktatorów - dodał.



- Nasi zwolennicy będą na tym marszu, będzie Michał Kobosko, będą nasze struktury. Zachęcamy do tego, żeby przyjechali nasi sympatycy przyjechali na marsz. Będą tam reprezentowani - podkreślił Hołownia.

Jednocześnie lider Polski 2050 podtrzymał deklarację, że on - i Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL - będą 4 czerwca w Lesznie.